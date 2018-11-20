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США голосуют против россиянина в должности главы Интерпола

Сенаторы предупреждают, что, если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Россия продолжит «злоупотреблять красными уведомлениями».

20.11.2018 Фото: Википедии Нет комментариев
 
США голосуют против россиянина в должности главы Интерпола

США нашли противников

Группа сенаторов США выступила с совместным обращением, в котором призывает администрацию президента США Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на предстоящих выборах президента организации.

«Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника», — говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте республиканца Роджера Уикера. Под обращением подписались демократы Джен Шахин и Крис Кунс, а также республиканец Марко Рубио. По мнению сенаторов, Россия регулярно злоупотребляет Интерполом «с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов».

«Прокопчук лично участвовал в этой стратегии запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и поощрение авторитарного режима Путина», — отметили они.

Сенаторы предупреждают, что, если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Россия продолжит «злоупотреблять красными уведомлениями» (сообщения об аресте, направляющиеся всем странам-членам организации — ИФ) и «блокировать усилия по реальной реформе» организации. Кроме того, они опасаются, что Прокопчук получит доступ к конфиденциальным данным, которые «укрепят возможности Кремля в области преследования критиков, живущих за пределами России».

«По этим причинам мы настоятельно призываем все 192 члена отстаивать целостность Интерпола как законного международного правоохранительного механизма и голосовать против г-на Прокопчука», — пишут сенаторы.

Они также призвали администрацию Дональда Трампа использовать свой голос и влияние, чтобы не допустить избрание Александра Прокопчука.

Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент он является вице-президентом Интерпола.

Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду.

Источник: Интерфакс


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