На час для фотоотчета установили детскую площадку во дворе Междуреченска

Рунет обсуждает видео сосредоточенной и обстоятельной работы чиновников Междуреченска, это в Кемеровской области. Самый популярный ролик дня: под чутким контролем городской администрации во дворе устанавливают детскую площадку. Фотографируют и увозят.

Что это было? Прокуратура разбирается. Герои ролика оправдываются. А пользователи в интернете колко шутят. Им не привыкать – ведь это не первый случай, когда реальные проблемы чиновники пытаются решать в виртуальной реальности.

Счастливые жильцы дома в Междуреченске еще не знают, что на их глазах разворачивается не детская мечта, а спецоперация чиновников. Новенькие качели, скамейки и горки выставляют во дворе, фотографируют для отчета. И также лихо все добро укладывают обратно в грузовик. Поиграли часок – и хватит.

Почему так и не сделали сказку былью, местные власти теперь объясняют возмущенным жителям. Мол, обманывать не хотели, настоящая площадка будет, просто захотелось эксперимента.

«Проводилась примерки уличного оборудования на местности. Проводилось впервые, впредь будем применять компьютерный способ проектирования», – заявила начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа Вероника Минина.

Горожанам, которые бурно обсуждали своих «новаторов», на язык просилось другое слово – и его озвучил мэр Междуреченска – видео общения с подчиненными попало в сеть.

«Они реально дебилы там что ли, но прекрасно понимают, что у нас там в информационном мире творится. Ну все это можно визуализацию делать на компьютере – как это вписывается, не вписывается», – сказал мэр.

Администрация Елизаветинского сельского поселения Ленинградской опубликовала дизайн-проект улиц и домов, которые были сделаны не в специальной программе, а в компьютерной игре «Симс». В углу можно увидеть даже значок записи. Современные технологии открывают у некоторых чиновников способность перевоплощения. Магия прямо из рабочего кабинета, да что там – можно из дома открыть, скажем, новый роддом или хоть Луну посетить с инспекцией.

Вот незаконная свалка в Саратовской области неожиданно исчезает в отчете районной администрации. Иллюзионистам жители села Клещевка аплодировать не стали, ведь в реальности ничего не изменилось.

«Мы наблюдаем, что ничего здесь не убрано абсолютно, как это было, вот этот унитаз я здесь вижу с прошлого раза, вот этот овраг, полностью загаженный отходами», – отметил эксперт Общероссийского народного фронта Сергей Шаров.

Чиновника, который колдовал с фотошопом, после шумихи уволили, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Коллеги продолжают показывать фокусы по-старинке – с путаницей в документах.

Обещают все убрать – уже не виртуально. А вот в Белогорске даже на компьютере не смогли привести в порядок спортплощадку. На снимке тренажеры не отбрасывают теней, пол в пикселях. В администрации объясняли, что, якобы, сняли покрытие на зиму – зачем, непонятно. Впрочем, как только не креативили находчивые чиновники. В подмосковном Раменском на просьбу жителей заполнить песочницу просто скопировали гору песка с другого снимка.

Брали бы пример с талантов культурной столицы, где разбитый асфальт с легкой руки дизайнеров превратился в словно настоящую, идеально ровную пешеходную зону. Столько сил на эти отчеты потратили, а вместо признания чиновников отправили искать новую, творческую работу.

Видео vk.com/mzk_love





Источник: 1tv.ru