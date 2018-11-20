За утапливаемую таксу извинился Рогозин

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что такса Николас, на которой в его присутствии испытывали систему жидкостного дыхания, жива, ее регулярно кормят.

В декабре 2017 года бывший тогда вице-премьером РФ Рогозин показал посетившему Москву президенту Сербии Александру Вучичу российские технологии жидкостного дыхания: таксу поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально. Видео эксперимента вызвало общественный резонанс. В ответ на критику Рогозин подчеркнул, что все участвующие в эксперименте собаки «живы и здоровы», а ту самую таксу он забрал в свою семью.

«Собака жива, Николас жив — дай бог всем жить, как Николас живет — кормят регулярно, ни о чём плохом не думает», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналиста.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что все эксперименты, которые Фонд перспективных исследований проводил с лабораторными животными, завершились успешно. В то же время он выразил сожаление, что кадры с таксой попали на камеру и вызвали резонанс в СМИ и соцсетях.

«Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо. Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения», — заявил он.

Источник: РИА Новости