Неработающих здоровых россиян обяжут платить налоги ежемесячно

18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы
Неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Но касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают.
Такое предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков».
Его подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (документ есть в распоряжении «Российской газеты»). Однако у этой идеи есть противники.
По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.
В совокупности они составляют 30 процентов в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.
Работодатель ежемесячно перечисляет за каждого работника 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9 процента — в Фонд соцстраха. С самого же работника при этом удерживается НДФЛ — налог на доходы физических лиц.
При этом, как отмечает Сергей Вострецов, примерно 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми — людьми, работающими на себя.
«А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости, — отмечает парламентарий. — По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. А социальную пенсию, по достижению пенсионного возраста, данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы». Депутат считает несправедливым такое положение дел.
И предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Только по предварительным оценкам это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей. Однако данная обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние граждане, обучающиеся и студенты.
Сергей Вострецов особо подчеркивает, что предлагаемые им изменения ни в коей мере не ограничивают конституционные права граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания. «А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов».
Эту идею не поддерживает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он считает, что в настоящее время правительством создана достаточная база для формирования бюджетных доходов за счет увеличения НДС.
«Дополнительные средства, поступающие от увеличения с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость на 2 процента (с 18 до 20 процентов) позволят сбалансировать все социальные фонды. Предложение о введении обязательных дополнительных платежей в ПФР, Фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования несет в себе большие риски», — пояснил Сафонов.
Сначала государство должно обеспечить условия для работы, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Андрей Колядин.
«Это очень вредная затея, потому что она вызовет еще больший негатив среди людей, чем плохо подготовленная, но очень правильная и верная пенсионная реформа. Про пенсионную реформу можно сказать, что она была своевременна, и во всем мире в большинстве государств она приведена, возраст выхода на пенсию установлен на уровне 63-67 лет. Просто у нас она не вызвала спокойствия, с которым прошла в большинстве цивилизованных государств. Что касается попыток взять денег с безработных, эта вещь может вызвать серьезные и печальные последствия для всей государственной машины. Большинство людей в нашей стране не работают не потому, что не хотят, а потому что государство не в состоянии обеспечить их работой. Люди занимаются тем, что выживают, ищут себе случайные заработки, уходят в систему полукриминальной, гаражной экономики. Полукриминальная она не только потому, что там делают что-то не очень хорошее, а потому что там не платят налоги. А это в России уже преступление. В совокупности из-за того что экономический рост не столь высок и нет того самого экономического бума, который бы позволил обеспечить людей заработной платой, они вынуждены выживать. И тут государство является, и вместо того, чтобы помочь с работой, говорит, что будет обирать на деньги. Это хамство и грубость со стороны государства. Сначала нужно обеспечить условия для работы, а потом требовать соответствующей ренты. Тогда это будет справедливо. Другие варианты – попытка залезть в кошелек народа», – считает Андрей Колядин.
Источник: РГ
А я считаю, это правильно. А то за пенсией такие первые побегут.
У меня родственница за 30 лет на вредном производстве заработала чуть больше 10 тыс пенсии. А ее соседка ни дня нигде не работала, получает почти 9 тыс. Где справедливость?
25 34
Многие вообще медпомощью не пользуются, а до пенсии не доживают. Почему люди вообще должны туда что-то отчислять? Потому что воры никак не могут навороваться?
49 17
Так и некоторые работающие не пользуются медпомощью, в этом смысле мы все равны.
Так что этот аргумент к теме статьи не относится.
К тому же от болезней никто не застрахован. Я лет 20 не была в больницах, пока работодатель благополучно отчислял туда взносы. А потом заболела так, что деваться было некуда. И такое может случиться с любым. Особенно с возрастом.
23 1
Начислять им сколько они должны в ПФ и ФМС. Если денег нет, то ставить с минусом. Вычесть из будущей пенсии (если доживут). Это пожелание от всех дураков, к-е работают в этой стране.
1 1
35 лет стажа. Иногда на 3 ставки. 16 т.р. пенсия. У того, кто вообще не работал — 8 т.р. Ну и кто умный?
Намекаю, что умный тот, кто ничего не платил и сберёг здоровье.
22 7
И это вам еще повезло, что 16 тыс. Все таки в два раза больше, чем у неработающего.
8 2
а возможно еще баночку золота закопал, и щас шикует временами после посещения ломбарда) а если еще и объект недвижимости есть, дак вообще красота) Здоровье не купишь! его беречь надо!!!
0 0
давно пора
15 19
А когда мы услышим о законе по которому хитрый барыга, не сможет, платить в час ответственному работнику меньше 7 долларов/час? Когда местный квалифицированный работяга сможет гордится своим честным трудом и щедрой зарплатой?
Когда увидим ХОТЯ БЫ проект новых заводов и фабрик, которые в ближайший год начнут строить в городе со 100 000 человек, в Бердске? Когда перестанем кормить и спонсировать китайских барыг от овощей, до абсолютно любой бытовой техники?
45 10
критинский законопрокт законодателя удалено.
хотел бы справедливости потребовал бы отмены пенсии по старости.то есть потребовал накопительной системы.
хотел бы милосердия потребовал програмы трудоустройства.
хотел бы денег сказал бы набиулина дай денег!
а так…
переписчиков жалко при следующей переписи их будут погаными лопатами лупить.
11 9
КСБ, как всегда жжёт заголовками ))). Выдаёт всякие предположения как уже свершившийся факт. То у него колбасу обложат акцизами, то налоги новые введут. И начинается бурление в умах на пустом месте. Специально, что-ли?
14 7
Оно вроде и правильно, но почему-то опять простой народ должен расплачиваться за того дядю!? Работодатели не хотят платить налоги и взносы за работников, поэтому и официально не оформляют или платят в лучшем случае 1/2 ставки. Лучше бы приняли закон наказывающий использовать не официальный труд работодателям. (это не касается просьбу бабушки — почистить снег, а то сейчас понесется…)
17 3
Жесть вообще…смысл писать, если не понимаете вообще о чем пишите? Открою вам секрет, наказание работодателю за не трудоустройство достаточно серьёзное, штрафы могут доходить до 200 тыс, вплоть до уголовной ответственности.
2 3
Поэтому и платят 1/2 ставки, а это для работодателя 3000 р с человека ежемесячно!
3 0
У работающих — заработанная трудовая пенсия должна быть! У тех, кто не работал — социальное пособие. Мне им не жалко. Но не надо всё называть каким-то пособием на старость.
8 2
Но согласитесь, трудовая пенсия все таки должна быть значительно больше пособия. Иначе где справедливость?
9 2
А тот, кто работал неофициально (не по своему желанию, а по требованию работодателя) и потерял работу? У него и так никакой свободной копейки нет, так ещё и налоги с нулевой з/платы плати?
А тот, кто долго болел и тоже лишился работы — бывает и такое. Выздоровел, новую, допустим, будет искать месяца 4. И? Тоже плати налоги? А ничё, что он с хлеба на воду перебивается?
16 8
Никто не говорит, что это очень просто.
Но отделить тех, кто ищет работу и не может найти, о тех, кто просто имеет возможность не работать, можно.
4 5
например, как?
9 4
Например, с помощью службы занятости, где человек, потерявший работу обязан зарегистрироваться, если не хочет, чтобы к нему применяли налогообложение, как к нежелающему работать. И во многих странах это работает, даже велосипед изобретать не надо.
6 11
другими словами, вы сейчас предлагаете использовать службу занятости, как мерило?
хорошо подумали прежде чем эту идею озвучили?
12 6
Да неважно, центр занятости или какую-то другую структуру. Ищешь работу, и не можешь платить налоги — зарегистрируйся как ищущий. И соглашайся на те вакансии, которые тебе предлагают, если действительно хочешь работать.
5 11
вот о чём я и говорил. Вы предлагаете узаконить метод получения по-сути бесплатной раб.силы, зарплата которой никак не зависит от реальных нужд рынка труда.
15 5
А что, других вакансий кроме как из этого центра не бывает. Или я что-то не понимаю.
2 7
«И соглашайся на те вакансии, которые тебе предлагают, если действительно хочешь работать.»
По гонору сразу узнаю рабовладельца, который живет на другой планете! И не разу не получал предложения в центре занятости, от слова вообще ни разу… Эта контора предлагает одни и те же вакансии, в одних и тех же конторах, десятилетиями! Как вы думаете по чему? Может у нас среди 100 000 человек все безолаберные, охламоны? вообще все? А работодатель весь такой белый и пушистый? Вы сами то в этот бред про работодателя верите? По твк, каждый день, с 13ч00 до 14ч00 идет передача вакансии в Бердске, сами проверьте!
5 6
«И во многих странах это работает, даже велосипед изобретать не надо.»
И во многих странах на пособие по безработице можно выжить, но к нашей стране это никогда не относилось…..И во многих странах не имеют права наемному работнику платить меньше 7 долларов/час, а не хочешь платить не нанимай во все….
12 6
Ну так никто не говорил, что у нас все идеально.
3 6
Ввести оный налог КОМУ!!!
Моногородам с умирающими градообразующими предприятиями?
В селах? …
В агломирациях?
Ввести на ЧТО? на отсутствие медпунктов в апатитах?
На детишек депутатов?
Мож бомжам?…
7 1
Чтоб вводить разные налоги.
Бороться с некими соцеальными явлениями.Нужно учитцо!!!
Изучать социалогию и экономику!!
Экономическую географию и еще много чего….А это что?
4 0
«Выздоровел, новую, допустим, будет искать месяца 4.»
Вставайте на учет в центр занятости.
6 10
«Выздоровел, новую, допустим, будет искать месяца 4.»
Вставайте на учет в центр занятости.»
Так рассуждает только тот, кто не сталкивался этой конторой лично и до сих пор витает в облаках! Эту контору пора разогнать раз и на всегда, а распределение пособий отдать соцзащите! И то толку больше будет хоть этих халявщиков не кормить…..
11 6
А кто-то утверждал, что она работает идеально? Если принять этот закон, что-то придется менять и в службе занятости. Или, как вы предлагаете, разогнать ее, и отдать ее функции по учету безработных какой-то другой службе.
5 2
Работаю в черную, не собираюсь платить налоги и в пенсионный фонд, а тем более еще куда-то. Меня не устраивают услуги, которые навязывает мне государство, я сам буду лечиться у платных врачей и сам буду копить на свою пенсию. Но государству ни копейки не перечислю.
18 7
молодо зелено
6 9
Вы потом первый придете оформлять пенсию, когда подойдет возраст.
6 10
Или заболеет, или ещё какой фактор, что не сможет работать как сейчас и зарабатывать, та же старость.
Классика жанра, упёртая глупость..
5 4
Лечится у платных врачей это тоже самое что и платить налоги и пенсионный фонд .
2 7
Не то же самое.
Я много лет лечилась у платных. А как понадобилась операция, все же пошла в городскую поликлинику и получила квоту. Но я платила взносы, поскольку работаю. А кто-то не платит, и даже ходит по платным врачам, когда у него насморк. Но когда замаячит операция за 500 тыс, он точно так же захочет сделать ее бесплатно.
11 2
Было бы прекрасно, если у каждого был свой счет, на котором были деньги на лечение и образование, которые тратит государство на каждого члена общества (в среднем естественно). И человек выбирал куда их потратить (но только на целевые расходы). Хочешь к врачу идёшь к которому душа лежит, не хватает доплачивай. И также с образованием, чтобы учителя получали за учеников, которых реально чему-то научили, а не просидели урок. Должно быть право выбора. А сейчас это право однобокое, хочешь — плати, а государственные деньги на лево пойдут.
3 3
ну ,вот говорят материнский капитал(и не только его) платят из Пенсионного фонда России. Если сейчас все работающие начнут копить на пенсию самостоятельно и перестанут в него отстёгивать, из чего предлагаете платить маткапитал?
5 4
Я не говорю, что не платить. Я говорю о целевом счете государственном, только разница в том, что у человека было бы право оплачивать те же мед. услуги в той клинике, в которой хочется.
2 2
дыкть, вы и сейчас можете иметь такие счета.
Благо накопительное страхование у нас развивается активно. Там и пенсионные программы и детские и соз и всё что хочешь.
А по частным клиникам, можно часть затрат вернуть. Ну, правда только для официально трудоустроенных. Сейчас это через личный кабинет на сайте налоговой делается, даже справку 2 ндфл брать необязательно.
1 3
Вы правы, но это все не то, что я имею в виду. Все равно это не когда не будет в нашей стране. Никто не допустит народ до кормушки….
3 3
Видимо я совсем не понял о чём вы говорите.
4 2
Вот только нельзя положить на этот счет то, что работодатель уже заплатил за тебя в пенсионный или соцстрах. То есть счет-то вы открыть можете, но только дополнительно к тому обязательному.
Думаю, предыдущий оратор имел ввиду, что если прием в городской поликлинике стоит условно 500 рублей, а ты хочешь пойти в частную клинику, где прием стоит тысячу рублей, ты мог бы заплатить половину теми деньгами, что у тебя на этом целевом счету, а половину уже из собственных денег.
4 2
ну, вот как раз за лечение в частной больнице вы можете налоговый вычет сделать. Фактически это и есть то, о чём вы сейчас говорите.
6 3
а я вот хочу не только налоговый вычет получить, но и вернуть отчисления с зарплаты.
разве не логично?
3 1
вот конкретно от вас не ожидал.
2 3
отчего же?
просто хотел бы нормальных формулировок.
например с пенсионными отчислениями вопросов не имею: солидарная система означает что мои отчисления отправляются на пенсии нынешним пенсионерам.
А вот страховая медицина наша обязательная — она не солидарная.
И есть немало тех, кто ей в принципе не пользуются — зачем же тогда принуждать платить?
3 2
Предложение, которое может быть решением:
Отменить все отчисления с работодателей и переложить их на каждого лично.
И налоги, и пенсионные отчисления, и страховая медицина, и чего там еще есть….
Именно такая система используется в западных странах: люди сами платят и отчисляют.
Плюсы:
— если человек платит сам, то он вполне понимает за что и в случае чего будет требовать
— по той же медицине наверное можно взять более дорогую страховку в одной из множества частных центров и тогда вообще будет здорово. Да и про стоматологов можно здесь же.
— нет никакой разница: самозанятый или работаешь где-то на дядю. Декларируешь доход и платишь с него налоги – все очень просто.
Минусы:
— ежегодная отчетность в налоговую. Смухлевать уже не так просто: купил дом за 10 лямов, а показал доход за последние 5 лет всего 5 лямов – нагнут. Но те же америкосы и европейцы вполне живут в такой системе: тем кто живет честно бояться нечего.
9 1
Ам Николы и европейцы живут при системе: у кого достаток, у того капитализм (современная медицина и тп). У неимущих скромный социализм, те медицина бесплатна но по минимуму
4 1
ну и правильно.
Если человек зарабатывает достаточно, то ему нафиг эта бесплатная медицина не нужна — он себе приличную страховку оформит и будет счастлив. Конечно он просто так платить не хочет за то, чем он пользоваться не будет.
2 2
Что мешает сейчас и здесь так делать?
3 3
отчисления страховой медицины обязательны и отказаться невозможно
4 0
«Смухлевать уже не так просто: купил дом за 10 лямов, а показал доход за последние 5 лет всего 5 лямов – нагнут.»
А если я 10 лямов всю жизнь копил? Причем здесь последние 5 лет?
А так полностью согласен, нужно отдать все выплаты в руки самих работников, хоть увидят сколько на самом деле они зарабатывают. А то получается жалуются, что работодатель платит мало, а то, что он ещё за них отчисляет приличную сумму в счёт не берут. Но государство на это не пойдёт, контролировать 1 компанию, где работает 1000 человек, намного проще, чем контролировать 1000 человек.
2 0
пришел в службу занятости .последняя фирма где я работал официально уже несуществует.В службе сказали чтоб я принес документы сколько я получал зарплату.Я им говорю что этой фирмы уже нет,и никто не даст мне документы.Тогда в службе занятости сказали чтоб я гденибудь официально устроился потом уволился а потом только к ним приходил. Вот так я обратился за помощью в службу занятости.
8 6
Тут два варианта, либо вам какой-то стажер попался, либо вы лукавите. Если вы работали официально, это всё можно решить. Обращаетесь в ПФР.
1 2
у него была неофициальная черная зарплата.
потому и посылают
1 1
не лукавлю. трудовая книжка есть все офицально записано.так и говорят идите в фирму берите доки.к бывшему начальнику обращался он сказал фирма закрыта.а в бирже труда отправляют самому искать офицыально работу.я уже думаю в газету про них написать.
2 1
Официально в трудовой книжке ничего не может быть записано, запись в ней не гарантирует того, что работодатель делал отчисления, таких случаев полно. Были ли они, вы можете проверить самостоятельно в Пенсионном фонде, это можно сделать онлайн. Если отчислений не было, то работали вы неофициально, а значит получить пособие у вас не получится. Если вдруг получится такая ситуация, что запись с подписью и печатью есть, а отчислений не было,то можно обратиться в суд и взыскать приличную сумму. Если есть только запись(без печати и подписи), то доказать будет сложно, нужно несколько свидетелей, что вы там работали.
1 1
пфр что это и куда обратиться
0 1
Пенсионный фонд, там должны быть все данные, так же можно поднять из архива.
1 1
Я вообще вас не понимаю если честно. У вас есть интернет раз вы тут пишите, не ужели так сложно поискать информацию по вашей проблеме, я уверен, что в сети полно инструкций как быть в вашей ситуации. Как вам самому в голову не пришло,что не может быть такого, чтобы после ликвидации организации вы не могли получить необходимые справки для пособия по безработице.
А вообще в идеале нужно было это всё получить когда ваша фирма закрывалась, а не тянуть.
1 1
все в пенсином фонде узнавал.Но сколько получал фонд не знает.Иискал в интернете только ответа там нет. А в бирже труда так и говорят.
1 1
Как это они не знают? Они не знаю от какой суммы они получали отчисления? Обратитесь в налоговую тогда. Вообще этот вопрос решаем, просто нужно будет попопеть.
0 1
Налоги, налоги, налоги в ушах уже стоит уйдут на помощь сирии и другим странам, пенсии не дождёмся.
4 1
я бы рекомендовал всем, которые на «вольных хлебах» сразу после нового года встать на биржу. если эту акцию провести по всей стране (высказать свое мнение языком правителей), то эффект будет лучше чем все протестные выступления
3 0
В Бердске огромное количество людей работающих на дому,самозанятых которые никогда никуда не отчисляют.Строители,отделочники,мастера маникюра которые сидят по домам и т.д и т.п И 40% которые высчитывают с меня и моего работодателя на этом фоне выглядят настоящим грабежом.Так что такое предложение поддерживаю полностью.Не хочешь платить-докажи,что нет дохода.
3 2
А в чем смысл та , высчитывания , чтоб кормить всякую дрянь ?
1 2
оне не понимають чего такое налоговая политика и на черта она нужна….
вот и куражатся….
дикарис…..
0 1
Ты пенсионеров и ветеранов за дрянь считаешь? Или ты это про себя?
1 2
какой бред.Вы последний раз когда работали?
1 1
В принципе я с вами согласен.Общие отчисления составляют 43%)
0 0
От скажите какая средняя зарплата по бердску?
сколько рабочих мест? Какая конкуренция на рынке труда?
А пишите…
1 3
А что, царь таки открыл новые 25 миллионов новых рабочих мест?
3 1