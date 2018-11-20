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Привыкаем к мерзости.
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Путин встал на защиту семьи и детей
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/20/388694-putin-vstal-na-zashhitu-semi-i-detej
Ух-ты!!!!
А он не уточнил чьих именно семьи и детей????
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Всем сразу не помочь. Просьба отнестись с пониманием.
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