Путин встал на защиту семьи и детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Совет будет помогать взаимодействию федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с госполитикой в сфере защиты семьи и детей, а также в целях осуществления общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Заместителями председателя Совета стали вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Александра Левицкая. Ответственным секретарем Совета назначена председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.

Заседания Совета планируется проводить не реже двух раз в год.

Источник: ТАСС