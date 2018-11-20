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Путин встал на защиту семьи и детей

Совещательный орган — новый Совет при президенте России в помощь муниципалитетам и общественникам — возглавила спикер СФ Валентина Матвиенко.

20.11.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Путин встал на защиту семьи и детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Совет будет помогать взаимодействию федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с госполитикой в сфере защиты семьи и детей, а также в целях осуществления общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Заместителями председателя Совета стали вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Александра Левицкая. Ответственным секретарем Совета назначена председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.

Заседания Совета планируется проводить не реже двух раз в год.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Как только фамилия этой дамы всплыла из уст фигурантов аргентинского наркотрафика — так суд закрытым объявили.
    Привыкаем к мерзости.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Вадим

    Путин встал на защиту семьи и детей

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/20/388694-putin-vstal-na-zashhitu-semi-i-detej

    Ух-ты!!!!
    А он не уточнил чьих именно семьи и детей????

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