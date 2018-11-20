Фекальный потоп: нелегальным сливом нечистот ассмашины выбили задвижку и устроили коммунальную аварию в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил причины фекального потопа, произошедшего вечером 17 ноября у дома №20А на ул. Рогачева в Бердске. По словам замдиректора по строительству и общим вопросам Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко, фекальные воды вышли на поверхность из-за несанкционированного слива нечистот ассмашинами в канализационный колодец в переулке Свободы. Это частный сектор недалеко от места коммунальной аварии.

-Большой объем вылили в сеть — не менее двух ассмашин. Старая задвижка в трубе диаметром 600 мм не выдержала давления, ее выдавило, и канализационные стоки пошли в нерабочую трассу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

Сейчас Комбинат планирует вместо задвижки поставить капитальную заслонку на КНС-6, расположенной близ ул. Рогачева, чтобы впредь избежать подобных аварий.

-Почему мы не могли долго разобраться откуда идут стоки? Мы инженеров застройщика Белокаменного привлекали, потому что у них тоже здесь сеть идет. И в своей сети не могли разобраться. Смотрим по колодцам — все нормально. Начали смотреть от переулка Урицкого камеры гашения и нашли в итоге, — пояснил Алексеенко.

Он подчеркнул, что ни в то место, ни в другие колодцы по городу сливать жидкие бытовые отходы (ЖБО), собранные по туалетам частного сектора и дач, не имеют право без официального разрешения. Но сливают.

-Много где по городу несанкционированно сливают, но мы сделать ничего не можем. Есть регламент по поводу утилизации ЖБО, мы должны официально выдавать разрешение на точки слива и какие-то деньги получать. Потому что мы систему эксплуатируем, обслуживаем и ни копейки с этого не получаем, — высказался Александр Алексеевич.

По его словам, ассенизаторские машины из Академгородка в открытую сливают нечистоты в колодцы Нового поселка:

-Там просто ужас что творится! В Искитиме ассенизаторам руки вывернули, все запретили. Они тоже в Бердск едут сливать! — возмущен замдиректора бердского КБУ. — Наши сети и без того перегружены. А тут получается дополнительная нагрузка. И мы имеем такие последствия (авария на ул. Рогачева — прим. ред.). Мы можем дать разрешение на слив в конкретном месте без ущерба для сетей. Но не все такие сознательные. Как с этим бороться… Мы и в отдел МВД обращались, пока реакции никакой. За это даже административной ответственности нет.

По поводу последней коммунальной аварии Комбинат пока не обращался в полицию. Да и в руководстве не уверены в положительном результате.

Александр Алексеевич вспоминает недавний случай, произошедший в поселке Светлом, где неизвестный залил канализационную камеру бетоном. Виновного не нашли — в отделе МВД сказали, что ничего сделать не могут.

-Там конкретная диверсия была. Здесь просто, не подумав о последствиях слили. А в Светлом кто-то целенаправленно плюхнул бетона в камеру. Ее нам пришлось восстанавливать, вкладывать деньги, — констатировал замдиректора бердского КБУ.

Как рассказал Александр Алексеенко, муниципальный КБУ не понес прямых затрат при ликвидации фекального потопа на ул. Рогачева. Но много сил, людских ресурсов и техники было брошено на ликвидацию коммунальной аварии. Кроме того, управлению ЖКХ придется проводить работы по обеззараживанию территории, залитой фекалиями вокруг остановки «Дом ветеранов». Вероятно, к этому приступят во вторник, 20 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» канализационными стоками вечером в субботу затопило автобусную остановку «Дои ветеранов», проезжую часть и тротуар. Фекалии выходили наружу двое суток, источая зловонье и делая невыносимой жизнь людей в окрестных домах.

Сначала грешили на порыв канализационного коллектора, искали дефект на двух трубопроводах, которые идут параллельно — муниципальный и застройщика Белокаменного Виктора Голубева. Предполагали рыть землю для ликвидации прорыва и отключать воду в домах Микрорайона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Оказалось, что причина фекального потопа кроется в другом — в безответственности бизнесменов, делающих деньги на нечистотах.

Видео жителя первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева, 17 ноября

Видео «Курьер. Среда. Бердск», 18 ноября