Что-то лихими 90-ми запахло: 5 кг сахар фасовкой по 1 кг еле продали в магазине Бердска!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЧто-то лихими 90-ми запахло. Народ сейчас опять мешками затариваться начнёт? В субботу покупал в XXXX на Ленина 5 кг сахара фасовкой по 1 кг, так кассирша огорошила — мы столько не отпускаем, касса запрограммирована. Я и очередь в шоке. Спрашиваю, мне что, ещё раз в торговый зал идти придётся? В итоге кого-то позвала, минут пять возились, каким-то чудом продали. Интересно, что там «Дима-денег нет» со своим мутным правительством нам ещё готовит? Может, хватит всей планете помогать, а и о собственной стране подумать?