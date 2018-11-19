Что-то лихими 90-ми запахло: 5 кг сахар фасовкой по 1 кг еле продали в магазине Бердска!

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А чо, 76 процентов не против было такого развития событий, хотя их предупреждали. Но ведь навальный — врет и оговаривает честных олигархов.
11 6
У навального и самого близкий напарник Волков — олигарх и спонсор — Ходорковский.
Абсолютно все «грандиозные расследования» блогера Навального, являющиеся основой деятельности ФБК, финансировались беглым олигархом Михаилом Ходорковским. И как только он свернул спонсирование Центра управления расследованиями (ЦУР) после гибели журналистов в ЦАР, «расследовательская» стезя навальновского проекта пошла под откос.
К таким выводам прийти несложно, так как можно заметить любопытное совпадение: «антикоррупционные» ролики Навального перестали выходить как раз в тот момент, когда финансирование ЦУР в августе этого года прекратилось. И так случилось потому, что не блогер проводил т.н. «расследования», а был лишь лицом, вещающим с Ютуба. Все делалось на деньги и в интересах Ходорковского. То есть, Алексей был лишь марионеткой, плохим актеришкой, выполнявшим своим работу за копеечку.
О том, как на самом деле работал ФБК, неоднократно рассказывал бывший соратник Навального — Виталий Серуканов. Он говорил, что отдел так называемых расследований был представлен всего одним человеком – Георгием Албуровым, лениво занимавшимся оформлением фактуры в контент для массового потребителя. К слову, эту фактуру «заносили» через задний двор заинтересованные лица, а именно, люди Михаила Ходорковского.
На выходе получились яркие «расследования», но при малейшем факт-чекинге можно было сразу убедиться, что все это – пальцем деланная ерунда, не имеющая ничего общего с реальностью. «Сенсационные доказательства» рисовались прямо на коленке, и информационная база взята из воздуха. То есть, все было придумано и смешано так, чтобы создавалось впечатление правдивости. На самом деле эти «расследования» – пшик, на которые тратились баснословные средства.
Впрочем, нет ничего удивительного в том, что ФБК – это проект Навального, существующий исключительно на средства Ходорковского. Ведь олигарх давно вкладывает деньги в блогера, с помощью которого он двигает свои интересы. Можно заметить, что его деятельность целиком и полностью зависит от денег МБХ. Нет средств – нет и «расследований». Вот и вся закономерность.
http://voskhodinfo.su/novosti-sobytiya/obschestvo/41628-marionetka-krovavogo-oligarha-navalnogo-poymali-na-zakazah-ot-hodorkovskogo.html
5 8
Ээээ уважаемый, вся суть в том, что вы говорите (постите) факты (да и все их знают, чай не на другой планете живем), и навальный тоже говорит факты.
Между двумя людьми (имена вы озвучили) идет война информационная.
Но факты от того , что их озвучил вор или прокурор фактами быть не перестают.
А расследований нет потому, что выборы прошли и в общем то уже и не надо.
В общем — денег нет, но вы держитесь.
1 0
Может, хватит всей планете помогать, а и о собственной стране подумать?
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/19/388667-chto-to-liximi-90-mi-zapaxlo-5kg-saxar-fasovkoj-po-1-kg-ele-prodali-v-magazine-berdska/comment-page-1#comment-1610562
«А правительство, дорогой, на другой планете живет.»
12 2
А что, у магазина ХХХХ на Ленина директором «Дима денег нет» подрабатывает? Это не закон РФ, а причуда отдельно взятого магазина ХХХХ. В книгу жалоб магазина ХХХХ надо было писать, а не в «курьер»
10 2
Тогда это самый странный магазин в природе. Ведь все стараются продать как можно больше, от этого вся прибыль формируется. Зачем им сахар тормозить?
1 0
В 90 ые хотя бы правоохранительные органы работали а не крышевали. Сейчас бандиты только в погонах.
8 4
Да дал бы кассирше ногой по морде, для исчерпания инцидента.
А после бы понаблюдал помогают ли мамам с колясками, а которые молодые со смартфонами им тоже ногой по морде!
5 2
Сахар- белая смерть, руководство магазина о вашем же здоровье печётся!
2 0
Колбаса — красная смерть (смотри выше)
1 0
Надо посмотреть как там на Украине. Возможно у них сахар без ограничения продают. Значит у нас надо это безобразие запретить!
Пусть уж лучше 90-ые, чем как на Украине!
0 0