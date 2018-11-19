Фекальный потоп: нелегальным сливом нечистот ассмашины выбили задвижку и устроили коммунальную аварию в Бердске
Но ответственности никто не понесет. Найти ассенизаторов вряд ли удастся даже если бердские коммунальщики обратятся в полицию. ЖКХ предстоят работы по обеззараживанию залитой фекалиями территории у остановки «Дом ветеранов».(ВИДЕО, ФОТО)
«Курьер. Среда. Бердск» выяснил причины фекального потопа, произошедшего вечером 17 ноября у дома №20А на ул. Рогачева в Бердске. По словам замдиректора по строительству и общим вопросам Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко, фекальные воды вышли на поверхность из-за несанкционированного слива нечистот ассмашинами в канализационный колодец в переулке Свободы. Это частный сектор недалеко от места коммунальной аварии.
-Большой объем вылили в сеть — не менее двух ассмашин. Старая задвижка в трубе диаметром 600 мм не выдержала давления, ее выдавило, и канализационные стоки пошли в нерабочую трассу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.
Сейчас Комбинат планирует вместо задвижки поставить капитальную заслонку на КНС-6, расположенной близ ул. Рогачева, чтобы впредь избежать подобных аварий.
-Почему мы не могли долго разобраться откуда идут стоки? Мы инженеров застройщика Белокаменного привлекали, потому что у них тоже здесь сеть идет. И в своей сети не могли разобраться. Смотрим по колодцам — все нормально. Начали смотреть от переулка Урицкого камеры гашения и нашли в итоге, — пояснил Алексеенко.
Он подчеркнул, что ни в то место, ни в другие колодцы по городу сливать жидкие бытовые отходы (ЖБО), собранные по туалетам частного сектора и дач, не имеют право без официального разрешения. Но сливают.
-Много где по городу несанкционированно сливают, но мы сделать ничего не можем. Есть регламент по поводу утилизации ЖБО, мы должны официально выдавать разрешение на точки слива и какие-то деньги получать. Потому что мы систему эксплуатируем, обслуживаем и ни копейки с этого не получаем, — высказался Александр Алексеевич.
По его словам, ассенизаторские машины из Академгородка в открытую сливают нечистоты в колодцы Нового поселка:
-Там просто ужас что творится! В Искитиме ассенизаторам руки вывернули, все запретили. Они тоже в Бердск едут сливать! — возмущен замдиректора бердского КБУ. — Наши сети и без того перегружены. А тут получается дополнительная нагрузка. И мы имеем такие последствия (авария на ул. Рогачева — прим. ред.). Мы можем дать разрешение на слив в конкретном месте без ущерба для сетей. Но не все такие сознательные. Как с этим бороться… Мы и в отдел МВД обращались, пока реакции никакой. За это даже административной ответственности нет.
По поводу последней коммунальной аварии Комбинат пока не обращался в полицию. Да и в руководстве не уверены в положительном результате.
Александр Алексеевич вспоминает недавний случай, произошедший в поселке Светлом, где неизвестный залил канализационную камеру бетоном. Виновного не нашли — в отделе МВД сказали, что ничего сделать не могут.
-Там конкретная диверсия была. Здесь просто, не подумав о последствиях слили. А в Светлом кто-то целенаправленно плюхнул бетона в камеру. Ее нам пришлось восстанавливать, вкладывать деньги, — констатировал замдиректора бердского КБУ.
Как рассказал Александр Алексеенко, муниципальный КБУ не понес прямых затрат при ликвидации фекального потопа на ул. Рогачева. Но много сил, людских ресурсов и техники было брошено на ликвидацию коммунальной аварии. Кроме того, управлению ЖКХ придется проводить работы по обеззараживанию территории, залитой фекалиями вокруг остановки «Дом ветеранов». Вероятно, к этому приступят во вторник, 20 ноября.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» канализационными стоками вечером в субботу затопило автобусную остановку «Дои ветеранов», проезжую часть и тротуар. Фекалии выходили наружу двое суток, источая зловонье и делая невыносимой жизнь людей в окрестных домах.
Сначала грешили на порыв канализационного коллектора, искали дефект на двух трубопроводах, которые идут параллельно — муниципальный и застройщика Белокаменного Виктора Голубева. Предполагали рыть землю для ликвидации прорыва и отключать воду в домах Микрорайона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Оказалось, что причина фекального потопа кроется в другом — в безответственности бизнесменов, делающих деньги на нечистотах.
«Гейзер» из нечистот бьет прямо на остановку
Видео жителя первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева, 17 ноября
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«Но ответственности никто не понесет. Найти ассенизаторов вряд ли удастся даже если бердские коммунальщики обратятся в полицию.»
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А у нас что, асмашин в Бердске бесконечное множество?! Взять всех на учёт, по каждому сделать «фотографию рабочего дня», негласно отслеживая перемещения и сливы — по итогам вздрючить непомерно! Ну и обязательно определить законные точки слива нечистот. Двадцать лет уж как руками разводите! Зарплату вообще-то за работу дают, а не за поиски причин различных невозможностей! Йооо-мана!
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На Ленина 126 сутки стоки сливались на проезжую часть — виновато 40 литровое ведро с цементом. Двое суток стоки лились на Рогачева — виноваты 2 ассенизаторские машины. Бердчан точно за сельских жителей держат, впаривая очередную глупость. Тщательно промывать сети летом надо, а не стрелки переводить.
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Труба канализации диаметр 600, диаметр шланга ас машины 100.
Кого они лечат?
Может уже пора сухари сушить?
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4 куб/м не выдержала задвижка в коллекторе диаметром 600 мм? Срочно гнать в шею таких сказочников. Что бы такое произошло атмосфер 8 надо.
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Не можете ничего сделать, освободите тёпленькое кресло. Пусть придут те, которые смогут.
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Опять виновны жители только на этот раз частного сектора. Ответственых за не качественный ремонт в администрации нет.
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Ой!
Мне кажется, что эта песня в тему сноса по генплану частного сектора в Бердске!
Вот к бабке ходить не надо !
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Опустим разбирательство кто виноват. Но почему палец о палец не ударили вчера, 18- от?!
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Синька — зло. Пальцы уже не поднимались.
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После такого заявления, мэр по хорошему уволить должен этих сказочников, за полную не компетенцию
10 0
Южане подговнякали
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Что за гон?
Одна машина — 3 куба стоков.
3 куба стоков — примерно 20 ванн с водой.
То есть если на микрорайоне 20 человек примут ванну, ситуация повторится?
Или там меньше народу живет?
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Виноваты жильцы новостройки.
Делают ремонт.
Остатки цементных растворов сливают в канализацию, где они и застывают, уменьшаю проход трубу, блокируя краны и задвижки.
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А где там на микрорайоне новостройки?
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В прошлой новости «Новый мэр» комментировал мол в частном секторе все в порядке, там канализация не бежит.
Хоть бы один частник задумался: куда его дерьмо девается?
Были бы нормальные подъезды к воде они бы прямо в обь сливали. Летом видел в речкуновке забился колодец так они прям на землю в этом месте сливаться стали, озеро дерьма прямо в лесу.
Ничего не изменится пока штрафовать не начнут ощутимо, либо сажать. Возрастет конечно цена за вывоз дерьмища, но сторонники частного сектора должны понимать, что люди не глупее их стали многоэтажные дома строить.
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Ой, давайте не будем!
Сколько речек из такого д… ма пробежало с весны этого года???????
А виновато КБУ , причём потопы были в тысячи раз круче, чем в вашем рассказе
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Что за прикол. Администрация и КБУ знают 100%, что за переулком Свободы сливаются машины. И не одна, две в день, а больше 30 машин. Постоянная очередь из 2-х, 3-х машин на слив. Мы звонили в КБУ, ответ «что мы сделаем», писали в приемную Администрации, никакого результата «у нас нет мер воздействия на водителей ассмашин», «че сильно мешают, запаха вроде нет». Нюхать надо, когда машина сливает, а ни тогда когда Вы приехали с комиссией, и водители знают это, и не подъезжают на слив! Когда был прорыв на переулке Урицкого, жители домов, попытались обратить внимание КБУ, что при таком ежедневном объеме слива, в колодец за переулком Свободы, произойдет где-нибудь авария. Вот и результат. Делать свою работу не хотите, а теперь бюджетные денежки опять в г..но закапаете. Просили установить тяжелую крышку, что бы водители не смогли сливать, так КБУ мне ответили » у нас нет денег». Зато теперь денег придется затратить в разы больше. ]:->
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Там коллектор обвалился и вонял ещё в советское время, когда ас-машин ещё в помине не было.
Жильцы вонючие провалы сами засыпали в меру своего ума, вот и дозасыпались, хотя они не виноваты.
Жижка то бежит с микрорайона, а не с часника, и деньги за стоки квартир берутся с каждого жильца квартиры, а по факту кроме врезок новостроек ничего не делается.
Вы хоть представляете какой сброс идет у 100 тыс города плюс школы, сады, больницы, магазины, производства.
И 20 машин вам сделали потоп?
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Все знают эти точки слива… Ну местных бабулек порасспрашивайте, все расскажут.. Установить камеры в местах слива.. Контрольную закупку сделать наконец.. Откачать машину и проехать следом с нарядом..
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Наивный чукотский парень.
Все знают, где ночью купить спирт, кроме вас и администрации.
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Ну сделаете контрольную закупку и следующий раз у вас туалет на улице, а душ под яблонькой.
У КБУ то ас- машин нет.
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