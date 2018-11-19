Медведев: в торговой войне победителей не будет

Участники саммита АТЭС не приняли итоговую декларацию из-за проблемы торговых войн, дискуссия о ней не позволила участникам форума прийти к компромиссу. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам во Вьетнаме.

«Впервые за годы существования этой организации она не смогла принять декларацию. Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС. К сожалению, эта дискуссия не позволила принять итоговый документ», — заявил глава российского правительства, комментируя итоги саммита АТЭС, который прошел в Папуа — Новой Гвинеи 17-18 ноября.

Медведев подчеркнул, что декларация АТЭС — важный документ, как констатация намерений всех сторон заниматься реформированием международной торговой системы, но без ущерба для тех преимуществ, которые дает Всемирная торговая организация (ВТО). По его словам, сейчас эта мировая торговая система поставлена под удар в результате действия ряда стран, в том числе США.

«Печально не то, что не удалось согласовать декларацию [по итогам саммита АТЭС], а то, что в известной степени это иллюстрирует то, что, к сожалению, вся торговая система поставлена под удар в результате определенных решений, которые были приняты частью стран. Скажем прямо, вся эта история началась с тех решений, которые принял один из наших партнеров, — Соединенные Штаты Америки», — сказал он.

Перспективы реформирования ВТО

По словам главы российского кабмина, в системе мировой торговли «в настоящий момент все выглядит достаточно сложно», и Москва готова к переговорам в этой сфере. «Но если рассуждать прямо и достаточно просто, что получается? Если вы декларацию не способны согласовать, то как мы будем заниматься реформированием Всемирной торговой организации? Ведь это огромное количество норм, правил, принцип», — заявил он.

Медведев напомнил, что, в частности, процедура рассмотрения торговых споров в ВТО несовершенна, и этим вопросом также предстоит заниматься. «Но если по декларации сложно договориться, то как реформировать сами институты? В этом смысле итоги саммита АТЭС выглядят, мягко говоря, не самым убедительным образом», — посетовал он.

Говоря о том, какую позицию занимает Россия в вопросе реформирования ВТО, Медведев подчеркнул, что «мы на стороне национальных интересов РФ, экономики страны и граждан».

При этом он пояснил, что Москва, в частности, выступает за то, чтобы не отказываться от преимуществ ВТО, сохранить рамки этой организации, постараться сделать ее более современной, сохранить основные принципы работы институтов ВТО, реформировать процедуру арбитражного рассмотрения спорных дел.

«Такую позицию в целом разделяет большинство государств, но не все. Некоторые государства, те же наши партнеры — США говорят, нет, все нормально, у нас все хорошо, мы считаем, что ничего не нужно делать. Но я думаю, что эта позиция, во всяком случае, не очень дальновидная. А как будут развиваться события, время покажет», — заявил глава российского правительства.

Победителей не будет

Торговая война уже идет, принося определенные плоды ее инициаторам, но в конечном счете победителей в ней не будет и нужно стремиться сохранить режим свободной торговли в мировой экономике, заявил Медведев.

«Она [торговая война] развернулась, она идет. И мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны — приносит издержки всей мировой торговле. Потому что, в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», — сказал премьер.

Медведев отметил, что от торговой войны страдают международные экономические отношения и международная торговля. «Да, можно получить частичные преимущества — ввести пошлины и каким-то образом немножко поддержать свой рынок, но в конечном счете все это вернется через некоторое время через те проблемы, которые возникнут у своих же бизнесменов, но которые занимаются другими вопросами», — подчеркнул глава российского правительства. В качестве примера он привел ситуацию в США, где после введения заградительных пошлин выросли цены на определенные товары.

«Поэтому мы и выступаем за то, чтобы все-таки сохранить режим свободной, открытой торговли, принципы так называемого мультилатерализма или принципы многосторонних отношений в торговле, и стараться эти принципы закрепить, но на более современной основе», — продолжил Медведев. Он добавил, что у этой позиции много сторонников — в том числе, Китай, Вьетнам, европейские страны и т.д.

«Надеемся, что нам через какое-то время удастся убедить и другие государства в необходимости поддержки именно этой позиции», — заключил глава правительства РФ.

Источник: ТАСС