Коммунисты ищут кандидата на пост мэра Новосибирска

В субботу, 17 ноября, на отчетно-выборной конференции Новосибирского обкома КПРФ коммунисты подвели итоги работы за 4 года и избрали руководство. Говорил о предстоящих в сентябре 2019 года выборах мэра Новосибирска, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе областного отделения компанрии.

Секретарь обкома Анатолий Локоть, мэр столицы Сибири предложил начать партийное обсуждение кандидатур:

– Не думаю, что сегодня можно считать состоявшимся решение по выдвижению конкретной кандидатуры на выборах мэра Новосибирска. Не в традициях нашей партии, когда мы обсуждаем только одну кандидатуру. У нас есть кандидаты, которых можно обсуждать.

Среди возможных кандидатов от КПРФ Анатолий Локоть назвал зампредседателя горсовета депутатов Рената Сулейманова, депутатов-коммунистов Ивана Конобеева, Андрея Жирнова, Романа Яковлева и вице-мэра Артема Скатова.

– Я назвал лишь несколько фамилий. И это мое мнение. Здесь не должно быть вкусовщины и какого-то культа — это не свойственно сегодняшней обстановке. Мы должны очень внимательно и подробно обсудить кандидатуры, причем не только с коммунистами. Я делаю предложение провести обсуждение с участием и непартийного актива. Решение должно приниматься осознано совместно с широкими кругами общественности, с избирателями города Новосибирска, — подчеркнул Локоть.

После докладов и прений делегаты конференции тайным голосованием избрали новый состав областного комитета Новосибирского областного отделения КПРФ. Первым секретарем обкома КПРФ стал Анатолий Локоть. Вторым секретарем коммунисты избрали Рената Сулейманова, секретарями обкома — Владимира

Карпова и Алексея Русакова. Последний живет в Бердске.