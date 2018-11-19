Коммунисты ищут кандидата на пост мэра Новосибирска

В субботу, 17 ноября, на отчетно-выборной конференции Новосибирского обкома КПРФ коммунисты подвели итоги работы за 4 года и избрали руководство. Говорил о предстоящих в сентябре 2019 года выборах мэра Новосибирска, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе областного отделения компанрии.
Секретарь обкома Анатолий Локоть, мэр столицы Сибири предложил начать партийное обсуждение кандидатур:
– Не думаю, что сегодня можно считать состоявшимся решение по выдвижению конкретной кандидатуры на выборах мэра Новосибирска. Не в традициях нашей партии, когда мы обсуждаем только одну кандидатуру. У нас есть кандидаты, которых можно обсуждать.
Среди возможных кандидатов от КПРФ Анатолий Локоть назвал зампредседателя горсовета депутатов Рената Сулейманова, депутатов-коммунистов Ивана Конобеева, Андрея Жирнова, Романа Яковлева и вице-мэра Артема Скатова.
– Я назвал лишь несколько фамилий. И это мое мнение. Здесь не должно быть вкусовщины и какого-то культа — это не свойственно сегодняшней обстановке. Мы должны очень внимательно и подробно обсудить кандидатуры, причем не только с коммунистами. Я делаю предложение провести обсуждение с участием и непартийного актива. Решение должно приниматься осознано совместно с широкими кругами общественности, с избирателями города Новосибирска, — подчеркнул Локоть.
После докладов и прений делегаты конференции тайным голосованием избрали новый состав областного комитета Новосибирского областного отделения КПРФ. Первым секретарем обкома КПРФ стал Анатолий Локоть. Вторым секретарем коммунисты избрали Рената Сулейманова, секретарями обкома — Владимира
Карпова и Алексея Русакова. Последний живет в Бердске.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Позорники
Локтя чуть инфаркт не хватил, потому что все предложенные им кандидатуры провалились
И сам он уже знает , что ему не быть следующим мэром
0 0