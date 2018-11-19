SOS: 21 век клопы в центре Бердска!

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Вот это новость. Где клопы, у кого? К черту подробности.
Главное ляпнуть.
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На горького заедают, в квартирах после гастербайтеров. Увидели что соседи сдают квартиру аулу приезжих, быстрее продавайте и уезжайте, клопы плевки и мусор в подъезде вам обеспечен.
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В центре лучше чем на микрорайоне, даже клопы об этом знают…
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Я уже писал здесь статью на эту тему:
http://www.kurer-sreda.ru/2017/11/03/322147-posle-obyavleniya-ob-unichtozhenii-nasekomyx-poyavilis-klopy-v-dome
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