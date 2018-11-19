Клопы заедают до волдырей жителей в центре Бердска
Утром 4-летний ребенок проснулся весь в красных пятнах. Врачи диагностировали ветрянку, но ошиблись, приняв укусы за инфекционное заболевание. Отец семейства в противогазе распылили 5 банок отравы. Не помогло.(ВИДЕО, ФОТО)
Клопы искусали 4летнюю девочку так, что врачи подумали: ветрянка
Не могла нарадоваться счастливому стечению обстоятельств семья в Бердске. Наконец-то у них будет свое, пусть и съемное, жилье. Да так удачно все вышло: рядом находится детсад, в который ходит 4-летняя дочурка, и железнодорожный вокзал, где мама садится в электричку и едет на работу.
Семья Шигаровых сняла квартиру в девятиэтажке на ул. Горького. Супругов все устраивало. Правда, жилье было частично меблировано. В квартире находились диван и холодильник. И хотя новым жильцам они не были нужны, хозяйка уговорила оставить мебель.
Переехали в квартиру они только через неделю, хотя сняли 1 ноября. Ждали выходных, чтобы перевезти все вещи.
Но утром следующего за переездом дня супругов ждал сюрприз: их 4-летняя дочурка покрылась красными пятнами. Виктория Шигарова бросилась к врачам. Доктор признал у малышки ветрянку. Группу в детсаду собирались закрыть на карантин. Но карантин отменили. Объяснили, что на теле у девчушки не следы инфекционного заболевания, а укусы насекомых. Скорее всего, клопов.
Проблема с кожей началась и у самой Виктории. Только это были не маленькие точки, а огромные волдыри. Как объяснил врач, началась аллергическая реакция на укусы паразитов.
Шигаровы начали обследование квартиры и в хозяйском диване обнаружили огромное гнездо клопов, и как только их потревожили, они начали разбегаться в разные стороны. Клопы были повсюду. И уже не только на диване, они перебрались в детскую кроватку и на постель супругов. И даже ползали по стене и потолкам.
Автор видео Виктория Шигарова
-Мы ушли из дома. Муж надел противогаз и распылил пять баллонов против клопов. Ничего не помогло. С обрабатываемого аэрозолем места клопы утекали рекой в другом направлении. На потолке их было видимо-невидимо, — с ужасом рассказывала о происходившем Виктория.
Шигаровы прокипятили одежду, высушили ее, выгладили и ушли к родственникам. Оставаться в логове клопов было опасно для здоровья. На съемной квартире они оставили все вещи — не везти же клопов с собой в гости.
Автор видео Виктория Шигарова
На лекарства Виктории пришлось изрядно потратиться. Она находится на больничном и потеряет в заработке. Вика отправилась к риэлтору и объяснила ситуацию, хотела вернуть предоплату за жилье с «сюрпризом». Но риэлтор ее и слушать не захотела, мол, клопы не в ее компетенции. Правда, хозяйка квартиры пообещала вернуть деньги за оставшееся время. Получается, мало что пострадала Виктория и ее ребенок физически и морально, так еще и потеряли немалые деньги. Но это еще не все.
— Скорее всего, вещи придется выбрасывать, — с горечью говорила Виктория Шигарова.
Семья не знает, что ей делать дальше. Виктория уверена только в одном, что хочет предупредить всех, кто собирается снимать квартиру: вначале проверьте, кто может обитать в вашем предполагаемом жилье, а затем уж заключайте договор аренды. Чтобы не попасть на большие неприятности и деньги, как ее семья.
Казалось бы, в 21 веке веке клопы — это пережиток прошлого. Но появление клопов в квартирах бердчан уже не новость. Похожий случай был в прошлом году.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2017 года из-за нашествия клопов пришлось избавиться от мягкой мебели жительнице многоэтажки в Микрорайоне. Тогда главный врач центра гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области в Бердске Виктор Матко предположил, что клопы могли попасть в квартиру несколькими способами. С какими-то вещами, по инженерным коммуникациям, через входные двери. Насекомые-кровопийцы могут приехать в Бердск и вместе с мигрантами из Средней Азии, гастарбайтерами, которые снимают квартиры, переносят свои вещи. А вместе с ними клопов, муравьев, тараканов.
Все мероприятия по уничтожению клопов, тараканов, мокриц, муравьев берут на себя собственники жилья, объяснил Виктор Николаевич. Существуют санитарные нормы по дезинфекции и дератизации, предусматривающие кратность и порядок борьбы с вредителями. Надо сначала изучить вопрос, а потом приступать к практическим действиям. Но мало кто это делает. Думают, что рассыпят порошок и он подействует. Нужно все работы проводить со знаниями. Этим занимаются частные фирмы и индивидуальные предприниматели. Специалисты знают, как правильно истребить вредителей.
Мал клоп, да вонюч
Открыто 40 000 видов клопов. В России водится приблизительно 800 видов. Больше других человеку досаждают постельные клопы.
Древние египтяне верили, что укус постельного клопа – лекарство от яда змей, пишут на dezhelper.ru.
Сам по себе клоп не вызывает заболеваний, но он является переносчиком организмов, вызывающих брюшной тиф, гепатит В, оспу.
Размер яйца постельного клопа с игольное ушко , а взрослый клоп гораздо меньше рисового зернышка.
Покушав, постельный клоп меняет цвет – становится красным от выпитой крови.
Не стоит заблуждаться, предполагая, что постельные клопы питаются исключительно человеческой кровью. Им прекрасно подходит кровь летучих мышей и других теплокровных животных.
Взрослый клоп способен жить без еды до 550 дней.
В течение 2-3 месяцев колония постельных клопов способна отложить до 10 тыс. яиц. На жизнь одного клопа приходится 500 яиц.
Постельные клопы размножаются травматическим осеменением. Самец буквально протыкает самку, помещая будущих «клопят» в орган Берлезе самки, где происходит дальнейшее развитие яиц.
Чаще всего постельные клопы обитают под матрасами и коврами. Самый простой способ избавиться от них – сжечь зараженные вещи. Если такой вариант не подходит, хорошенько «выжарьте» их на солнце.
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Мда. Клопы не в компетенции риелтера. Естественно. Интересно, а что вообще в его компетенции?
Учитывая, что информация о сдаваемых квартирах легко может быть организована в интернете, нам бы тех риелторов взять и отменить.
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А ничего, похоже, в их компетенции. Только поездить да какой то договор заключить. Фсё. По закону ни за что они не отвечают. Понять не могу зачем они есть то.
14 2
договор с реэлтером — это всегда «информационные услуги».
Предъявить что-то не получится.
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Интересное кино. » Этим занимаются частные фирмы и индивидуальные предприниматели». А санэпидемстанция подобным не занимается? Только частники? И что это такое- распылить толку ноль, надо вызывать специалистов?
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Сегодня принято называть словом «СЭС» или «Санэпидемстанция» любые конторы, которые занимаются уничтожением клопов, тараканов, крыс или блох. Некоторые из таких компаний сами именуют себя СЭС с приставкой собственного названия: например, СЭС Чистый город, СЭС СанЭпидемСтанция. Это несколько вводит в заблуждение неподкованных в этих вопросах людей.
Наличие клопов в квартире не является критичной эпидемиологической проблемой, и поэтому соответствующие вызовы инспекторов и дезинсекторов с целью санобработки не являются приоритетными для СЭС.
Вот так вот…..
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Ну хоть продать химию, которая поможет, тоже не могут? А муравьи, табунами ходящие по квартирам не являтся проблемой? Я вообще думаю, что ничего, что мешает жить налогоплательщикам, не является проблемой не только для СЭС, но и всех у руля.
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Кто-то же там жил до новосёлов-неудачников?! Жуть какая-то! Как они там спали, если их жрали клопы?!
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Похоже, гастеры и жили перед ними
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Сами же эти конторы, которые уничтожают, их и подбрасывают.
Все дома увешаны объявлениями с этим «эффективным уничтожением» насекомых.
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Есть Анфиса в СЕСЕ
-РЕКОМЕНДУЮ.
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извиняюсь,в сэсе.
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Скажите номер дома. А то как- то страшно.
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Вот сами конторы и подбрасывают паразитов в подъезды, в ютубе полно откровений бывших работников, где они показывают, как подбрасывают насекомых
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Максима горького 3
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Я знаю какой дом, а ещё в этом доме водятся мелкие рыжие муравьи. Водятся эти гады причём во всём доме с первого по последний подъест. Муравьи эти приобрели иммунитет и не реагируют ни на какую отраву уже много лет.
И не кто из жильцов не удивляется проснувшись утром из булки хлеба выползает стайка из 100 или 200 особей.
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Божечка! Пока дочитала — исчесалась! Горького — 3! Объединяйтесь! Зачем это терпите! Этот дом считался элитным! Какая там прекрасная планировка! Так и хочется сказать: загадили!
0 0
Могут ли семья возместить убытки?Или не стоит и связываться?
0 0