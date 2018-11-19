Клопы заедают до волдырей жителей в центре Бердска

Не могла нарадоваться счастливому стечению обстоятельств семья в Бердске. Наконец-то у них будет свое, пусть и съемное, жилье. Да так удачно все вышло: рядом находится детсад, в который ходит 4-летняя дочурка, и железнодорожный вокзал, где мама садится в электричку и едет на работу.

Семья Шигаровых сняла квартиру в девятиэтажке на ул. Горького. Супругов все устраивало. Правда, жилье было частично меблировано. В квартире находились диван и холодильник. И хотя новым жильцам они не были нужны, хозяйка уговорила оставить мебель.

Переехали в квартиру они только через неделю, хотя сняли 1 ноября. Ждали выходных, чтобы перевезти все вещи.

Но утром следующего за переездом дня супругов ждал сюрприз: их 4-летняя дочурка покрылась красными пятнами. Виктория Шигарова бросилась к врачам. Доктор признал у малышки ветрянку. Группу в детсаду собирались закрыть на карантин. Но карантин отменили. Объяснили, что на теле у девчушки не следы инфекционного заболевания, а укусы насекомых. Скорее всего, клопов.

Проблема с кожей началась и у самой Виктории. Только это были не маленькие точки, а огромные волдыри. Как объяснил врач, началась аллергическая реакция на укусы паразитов.

Шигаровы начали обследование квартиры и в хозяйском диване обнаружили огромное гнездо клопов, и как только их потревожили, они начали разбегаться в разные стороны. Клопы были повсюду. И уже не только на диване, они перебрались в детскую кроватку и на постель супругов. И даже ползали по стене и потолкам.

Автор видео Виктория Шигарова



-Мы ушли из дома. Муж надел противогаз и распылил пять баллонов против клопов. Ничего не помогло. С обрабатываемого аэрозолем места клопы утекали рекой в другом направлении. На потолке их было видимо-невидимо, — с ужасом рассказывала о происходившем Виктория.

Шигаровы прокипятили одежду, высушили ее, выгладили и ушли к родственникам. Оставаться в логове клопов было опасно для здоровья. На съемной квартире они оставили все вещи — не везти же клопов с собой в гости.

Автор видео Виктория Шигарова



На лекарства Виктории пришлось изрядно потратиться. Она находится на больничном и потеряет в заработке. Вика отправилась к риэлтору и объяснила ситуацию, хотела вернуть предоплату за жилье с «сюрпризом». Но риэлтор ее и слушать не захотела, мол, клопы не в ее компетенции. Правда, хозяйка квартиры пообещала вернуть деньги за оставшееся время. Получается, мало что пострадала Виктория и ее ребенок физически и морально, так еще и потеряли немалые деньги. Но это еще не все.

— Скорее всего, вещи придется выбрасывать, — с горечью говорила Виктория Шигарова.

Семья не знает, что ей делать дальше. Виктория уверена только в одном, что хочет предупредить всех, кто собирается снимать квартиру: вначале проверьте, кто может обитать в вашем предполагаемом жилье, а затем уж заключайте договор аренды. Чтобы не попасть на большие неприятности и деньги, как ее семья.

Казалось бы, в 21 веке веке клопы — это пережиток прошлого. Но появление клопов в квартирах бердчан уже не новость. Похожий случай был в прошлом году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2017 года из-за нашествия клопов пришлось избавиться от мягкой мебели жительнице многоэтажки в Микрорайоне. Тогда главный врач центра гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области в Бердске Виктор Матко предположил, что клопы могли попасть в квартиру несколькими способами. С какими-то вещами, по инженерным коммуникациям, через входные двери. Насекомые-кровопийцы могут приехать в Бердск и вместе с мигрантами из Средней Азии, гастарбайтерами, которые снимают квартиры, переносят свои вещи. А вместе с ними клопов, муравьев, тараканов.

Все мероприятия по уничтожению клопов, тараканов, мокриц, муравьев берут на себя собственники жилья, объяснил Виктор Николаевич. Существуют санитарные нормы по дезинфекции и дератизации, предусматривающие кратность и порядок борьбы с вредителями. Надо сначала изучить вопрос, а потом приступать к практическим действиям. Но мало кто это делает. Думают, что рассыпят порошок и он подействует. Нужно все работы проводить со знаниями. Этим занимаются частные фирмы и индивидуальные предприниматели. Специалисты знают, как правильно истребить вредителей.

Мал клоп, да вонюч

Открыто 40 000 видов клопов. В России водится приблизительно 800 видов. Больше других человеку досаждают постельные клопы.

Древние египтяне верили, что укус постельного клопа – лекарство от яда змей, пишут на dezhelper.ru.

Сам по себе клоп не вызывает заболеваний, но он является переносчиком организмов, вызывающих брюшной тиф, гепатит В, оспу.

Размер яйца постельного клопа с игольное ушко , а взрослый клоп гораздо меньше рисового зернышка.

Покушав, постельный клоп меняет цвет – становится красным от выпитой крови.

Не стоит заблуждаться, предполагая, что постельные клопы питаются исключительно человеческой кровью. Им прекрасно подходит кровь летучих мышей и других теплокровных животных.

Взрослый клоп способен жить без еды до 550 дней.

В течение 2-3 месяцев колония постельных клопов способна отложить до 10 тыс. яиц. На жизнь одного клопа приходится 500 яиц.

Постельные клопы размножаются травматическим осеменением. Самец буквально протыкает самку, помещая будущих «клопят» в орган Берлезе самки, где происходит дальнейшее развитие яиц.

Чаще всего постельные клопы обитают под матрасами и коврами. Самый простой способ избавиться от них – сжечь зараженные вещи. Если такой вариант не подходит, хорошенько «выжарьте» их на солнце.