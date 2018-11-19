Объясните — зачем крупные по телосложению люди лезут на переднее сиденье в маршрутке????

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Добрый день, уважаемые читатели.

У меня всегда вызывало и вызывает до сих пор, негодование вот по какому вопросу.

Внимание! Вопрос!

Зачем человек (как бы это написать, чтоб никого не обидеть) в общем, крупный по телосложению, лезет на переднее сиденье в маршрутку???

Вы меня простите, но я никогда этого не пойму. И еще я не люблю наглых и особенно когда 2 в 1.

У меня всегда есть четкое понимание, что я сижу на своём месте, и делаю максимально действий, чтоб не доставлять соседу неудобств.

Неудобства для меня:

1. Когда человек сидит и пол дороги шарит у себя в сумке (кармане) деньги, при этом мояча своим локтем на уровне моей груди, бывало и лица.

2. Когда сидят разговаривают по телефону.

Не беру в счет звонки особой важности, я про те звонки, когда человек сидит и обсуждает как он покуражил накануне).

Я в последний раз, на звонок мамы, сказала, что перезвоню когда выйду из маршрутки. Водитель мне сказал, что это очень редкость и сказал мне «Спасибо»…..люди …водитель мне, за такую мелочь. Вы понимаете. Ему оказывается не нравится слушать разговоры.

3. Ну и самое «любимое», это когда человек, пятая точка которого (простите) в два раза больше сидения лезет на на передние места (возле водителя), хотя и в самом салоне бывали случаи, но там уже выбор есть.

Вот на выходных со мной произошел случай.

Стою на остановке я одна, вижу едет маршрутка и параллельно с ней бежит женщина и двое сыновей. Подъехала маршрутка, впереди одно место и сзади два, семья давай лезть в салон, я открываю дверь передних мест, сидит дядя, начинает двигаться к водителю, я сажусь и понимаю, что я не могу закрыть дверь. Еле захлопнула. И между нами состоялся диалог:

Я: «Вы бы не могли немного подвинуться?»

Дядя: Куда? Мне чё на водителя сесть?»

Я: «Зачем Вы вообще сюда тогда садитесь, если второй пассажир не может даже дверь закрыть?

Открываю дверь и выхожу. На что мне дядя в след кричит «Закрой свой рот на…й».

Вы понимаете, он сидит своей жопой на 1,5 места, и видно было, что он мог подвинуться, хотя бы еще, но ему же надо сидеть раздвинув ноги от водителя до дверей.

Я вешу 51 кг, мне в магазине алкоголь не продают без паспорта, а мне на минутку 29 лет. Это я к чему. Жлоб взрослый, ему на вид лет 40 минимум, оскорбил девушку.

И ведь мне не обидно, а наоборот. Было бы мне обидно, если бы я поехала с ним по-соседству, когда король сидит, как ему угодно, а я вжата в окно.

Читатели, уважаемые, ведь я не исключаю таких ситуаций, ну если ты не хочешь ехать с кем-то спереди, покупай 2 билета, пусть водитель заблокирует дверь или при открытие скажете, что занято. Так же меня удивляет, как водители всегда несколько раз напомнят, что за детей тоже придётся платить и потом еще смотрят сидит ребенок рядом или у вас на коленях, а когда происходят такие ситуации сидят засунув язык в одно место, потому что, по сути, товарищ который занимает 1,5 места поедет всю дорогу один.

Так же послание людям, ну зачем вы доставляете неудобства другим людям. Ищите всегда варианты чтоб, было комфортно не только вам!!!

Пожалуйста, давайте будем вежливы друг к другу. Ведь это такая редкость в нашем мире.

Хотелось бы услышать ваше мнение, не по моей ситуации даже, а просто в целом!!

Спасибо за внимание. Удачного всем дня)