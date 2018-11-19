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Добрый день! Город тонет в фекалиях. Где не пойдешь везде запах. Ул. Рогачева, опять залита. Латать старье бессмысленно. Когда власти задумаются и примут радикальное решение по строительству нового коллектора и вынесут его за пределы города.