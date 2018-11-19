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В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться

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В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться

Каждое место оборудовано розеткой и USB-разъемом, а также плотными шторами, которые в любой момент можно закрыть и полностью отгородиться от попутчиков.(ФОТО)

19.11.2018 Фото: РИА Новости 2 коммент.
 
В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться

Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами

 
Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы — таков концепт новых плацкартных вагонов, который недавно анонсировал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться
 
Ранее он рассказал, что на базе общих и плацкартных вагонов обсуждается создание новых с зонами персонального комфорта.
В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться
 
В распоряжении РИА Новости оказались 3D модели концепта. Интерьер выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых, с красными подголовниками. Столики и перегородки — под светлое дерево.

Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано розеткой и USB-разъемом, а также плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и полностью отгородиться от попутчиков.

В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться
 
В туалетах — гигиенический душ, пеленальный столик, автоматический кран, дозатор мыла, бумажные полотенца, сушилка для рук.
В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться
 
 Представитель РЖД подтвердил РИА Новости подлинность фотографий. По его словам, реновация начнется в следующем году.
В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться
 
 «Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, разработчики концепта хотели создать максимально комфортное личное пространство для каждого пассажира.

В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться
 
Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Как залазить на вторую полку то ?

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