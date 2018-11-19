В новом плацкартном вагоне РЖД пассажир сможет спрятаться

Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы — таков концепт новых плацкартных вагонов, который недавно анонсировал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы — таков концепт новых плацкартных вагонов, который недавно анонсировал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Ранее он рассказал, что на базе общих и плацкартных вагонов обсуждается создание новых с зонами персонального комфорта.

В распоряжении РИА Новости оказались 3D модели концепта. Интерьер выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых, с красными подголовниками. Столики и перегородки — под светлое дерево.

Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано розеткой и USB-разъемом, а также плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и полностью отгородиться от попутчиков.

В туалетах — гигиенический душ, пеленальный столик, автоматический кран, дозатор мыла, бумажные полотенца, сушилка для рук.

Представитель РЖД подтвердил РИА Новости подлинность фотографий. По его словам, реновация начнется в следующем году.

«Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, разработчики концепта хотели создать максимально комфортное личное пространство для каждого пассажира.