Готовьте вопросы Путину в декабре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию уже в 2019 году.
«Пока нет каких-то сроков по проведению Послания, они скоро будут определены. При этом нет никакого стандарта: то ли проводить его именно до нового года, оно может состояться и позже», — сказал представитель Кремля журналистам. Он отметил: «Я бы сказал, что скорее всего оно состоится уже в следующем году».
Песков также сообщил, что ежегодная пресс-конференция президента РФ пройдет традиционно в декабре. «Пресс-конференция будет в декабре традиционно, этот традиционный формат сохранится», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
В этом году Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию 1 марта. Первая часть была посвящена социально-экономическому развитию страны, вторая — вопросам обороноспособности РФ и международной безопасности. Кроме того, в послании главы государства содержался призыв сесть за стол переговоров и «вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации».
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