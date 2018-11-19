Запрет церкви: Ценников на Таинства в принципе не должно быть вообще!

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Не могу не отреагировать, на вот эту новость, которую опубликовала некая Наталья: «Крещение не 1000, а 400, и никому никто не откажет в нем без пожертвования!»

Простите, какая разница, 400 или 1000. Речь вообще не об этом. Речь о том, что ценников на Таинства в принципе не должно быть вообще. ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ЦЕРКОВЬЮ! И когда кто — то в храме говорит: «никому никто не откажет в нем без пожертвования!» это как раз и есть введение в заблуждение людей и провокация. Никто и не может отказать в Церковном Таинстве. Есть определенные условия совершения Церковных Таинств и в них не входят пожертвования или оплата. Ценники, или так называемые «примерные размеры пожертвований» за Крещение, соборование и другие

таинства — это преступление, грех и извращение сегодняшних реалий, которые позорят Церковь, отвращают от нее людей и называются омирщением Церкви. И никаким оправданиям это не подлежит. Другое дело — продажа свечей, икон, утвари — это на здоровье. Но Таинство, то есть святыня, в которой присутствует Бог недопустимо ни под каким видом. И «Курьер» молодцы, что поднимают эти темы.





