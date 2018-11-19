Оптимизм частного бизнеса в России достиг небывалых высот

Оптимизм частного российского бизнеса в октябре достиг наивысших показателей за последний год — с октября 2017-го, оценили аналитики IHS Markit в обзоре Business Outlook, поступившем в РБК.

Чистый баланс ожиданий компаний (доля предприятий, ожидающих наращивание выпуска, за вычетом доли тех, кто ждет сокращения производства) составил 25%. Хотя этот показатель и ниже среднемирового (28%), он превышает средний результат в странах с развивающимися экономиками (22%). Рост уверенности связан с ожиданиями по увеличению спроса, доступом к новым рынкам и наращиванием инвестиций, указывают аналитики.

Впрочем, позитивные ожидания сосредоточены в сфере услуг, а промышленные предприятия отличились минимальной степенью оптимизма с октября 2016 года. IHS Markit проводило исследование Business Outlook (проходит раз в четыре месяца) в октябре, оно основано на опросе 7 тыс. респондентов по всему миру. Значение чистого баланса может составлять от 100 (лучшее) до -100 (худшее). Значения выше нуля указывают на оптимизм предпринимателей, ниже — на пессимизм. «Компании тщательно отбираются, чтобы убедиться, что контрольная панель точно отражает истинную структуру каждой экономики с точки зрения отраслевого вклада в ВВП, регионального распределения и размера компании», — подчеркивают авторы.

Российские компании прогнозируют не только положительные условия для ведения своего бизнеса. Как отмечается в обзоре, респонденты отмечают растущую потребность в кадрах в следующем году, ждут усиления инфляционного давления (на это указывает рекордное количество компаний с июня 2013 года), а также роста расходов. С 1 января НДС в России увеличится с 18 до 20% — в связи с этим Центробанк ждет всплеска инфляции в начале года, а Минэкономразвития — замедление экономического роста по итогам года. Некоторые компании указывают на проблемы с валютным курсом и налогами, заметил экономист IHS Markit Шиан Джонс, чьи слова приводятся в докладе компании.

Настроения промышленников были относительно позитивными с середины 2016 года до конца 2017-го, а затем «у них энтузиазм поутих», отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Хотя ситуация не критическая, подчеркивает он: «Они вошли в позитивную стагнацию». Промышленность «обречена» на рост, но он будет медленным в ближайшие два-три года, считает эксперт: респондентов беспокоит экономическая неопределенность — не только санкции, но и меняющиеся «правила игры», а также налоги. Что касается сферы услуг, то она действительно показывает позитивные результаты, даже несмотря на не самую высокую платежеспособность граждан, отмечает Остапкович, — этому помог, в частности, рост потребительского кредитования.​

Впрочем, выборка — 7 тыс. предприятий на мировом уровне — маленькая, подчеркивает эксперт. Глобальных выводов по таким обследованиям делать не стоит, хотя их результаты и соответствуют оценкам, которые сделаны на основе более масштабных российских опросов, добавляет Остапкович.

Источник: РБК