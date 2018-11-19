Припаркованные автомобили мешают убирать снег в Бердске

У городе нет ни сил, ни средств, чтобы очищать парковочные карманы вручную
Из-за огромного количества транспорта невозможно очистить парковки в Бердске. Об этом на совещании чиновников 19 ноября сообщил начальник УЖКХ Максим Совбанов. Дежурившие в выходные по городу тоже отметили, что дворники не могут очистить территорию из-за припаркованных автомобилей.
Парковки, прилегающие к дорогам, сделаны не по стандарту и опасность в том, что они не убираются, подчеркнул мэр Евгений Шестернин. Не убираются по причине припаркованных там машин.
— Все эти объявления, которые вывешивают на лобовое стекло, — в пользу бедных. Я дал поручение предусмотреть вариант установки временных дорожных знаков, что позволит нам использовать технику для эвакуации. Чтобы это было в рамках закона. Потому что все уговоры результатов не дают. Зайти на карманы с механизированной уборкой, где стоит даже одна машина, весьма проблематично. Вручную убирать парковочные карманы у нас нет ни сил, ни времени. И по технологии не предусмотрено убирать карманы вручную. Только механизированная уборка, — возмущался мэр.
Мэр поручил подчиненным провести анализ и найти пути решения, как все можно сделать по закону.
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начните эвакуацию пожалуйста с Попова, вдоль домов 11/1, 11/2 и у совкомбанка, автомобили там расходятся в миллиметрах, если случится ДТП улица заблокируется, а эти умники спокойно уедут. Знаки стоят, ГИБДД не работает!!!!
Может хоть Шестернин с Совбановым наведут там хоть какой то порядок, может они заставят работать ГИБДД, можно же эвакуаторы и из Новосибирска пригласить
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