Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 26 тыс. рублей

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 26 тыс. рублей, вместо 24 тыс. рублей в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

«Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 руб», — сказали в фонде.

Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тыс. рублей и 815 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Ожидается, что минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 тыс. рублей.

«При наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей», — сказали в пресс-службе фонда.

В ФСС пояснили, что если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ с нового года увеличится до 11280 рублей. Пока он составляет 11163 рубля.

При этом максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит более 301 тыс. рублей, в текущем году он превышает 282 тыс. рублей.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 301095,20 рубля», — проинформировали в фонде.

В свою очередь минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 4,5 тыс. рублей.

«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное из МРОТ, за полный календарный месяц составит 4 512 руб», — сказали в ФСС.

Если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из МРОТ.

Ранее минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет был увеличен до 4,4 тыс. рублей.

Источник: ТАСС