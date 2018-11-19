Саботируют приказ мэра дворники Бердска

За прошлую неделю проверили 43 многоквартирных дома сотрудники отдела энергетики и ЖКХ администрации Бердска. В ходе осмотре выявили ряд замечаний, которые были связаны с очисткой придомовых территорий от снега и антигололедными мероприятиями, доложила на совещании чиновников 19 ноября начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.
Управляющие компании не должны допускать на своих домовых территориях гололеда и наледи — не менее 1 раза в сутки посыпать песком и песко-соляной смесью тротуары и входные группы. В большинстве случаев ревизоры этого не увидели.
Утром 19 ноября специалисты отдела энергетики и УЖКХ провели утренний объезд с 7.00, который выявил, что практически везде на придомовых территориях дворники не работали, тротуары и входные группы не были посыпаны песком. Но в домах №20, 22, 24 по ул. Вокзальной дворники сработали хорошо: территории полностью очищены от снега.
Мэр Бердска Евгений Шестернин привел в пример дворника дома №95 по ул. Островского, которая начинает работу в 6.45. Иногда она выходит и раньше, подчеркнул мэр.
— Одна женщина убирает весь двор вручную. Двор выглядит идеальным, — похвалил дворника Шестернин.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на аппаратных совещаниях Евгений Шестернин уже не раз говорил о том, что дворники должны выходить на работу ранним утром и убирать территорию ото льда и снега до того, как бердчане отправятся на работу, в школы и детские сады.
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Да это действительно так нам очень повезло с дворником Летом все цветет зимой все чисто
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Еще платили бы им хорошо, а то требовать — не снег ворочить!
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Пиливали они на мера
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МНЕ вот не надо что бы дворник в 6 утра киркой лёд возле подъезда долбил. Мэру надо. Пусть у него у администрации хоть с трёх ночи долбят. С фекалиями лучше разберись
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ну вас. фекалии — они воняют вообще-то.
и они — не дворники, им не прикажешь.
Текут, паразиты, куда хочут…
И днём, и ночью текут, прямо таки из берегов выходют.
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можно гордиться тем, как «одна женщина убирает весь двор вручную»…
Они у нас и шпалы неплохо укладывали)))
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Дворники показали мэру кто в городе реальная власть
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Человеку нужно спать хотя бы до 6 утра,а плиточные дорожки начинают скоблить ..вот и выспись
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Мэр, прогуляйтесь с командой по той же остановке Старый универмаг, по нечётной стороне- лёд и ни какого песка в помине! Думаю и на остальных так же…
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А чего это мэр вдруг дворами озаботился? Третьего дня УК без предупреждения пригнала в наш двор трактор убирать снег, которого там было как после обычного снегопада. Сказали «предписание мэрии — ничего не может поделать».
Трактор соскрёб снег где нашёл до травы с землёй. Но сделано это за наш счёт. И более конкретно — за счёт тех средств, которые зарезервированы на уборку и вывоз реального снега после реальных снегопадов. Это значит вывоз настоящего снега будет производиться за ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
И встаёт во весь рост вопрос: начерта нам такие медвежьи услуги? Ну и убирайте на общественной территории: на дорогах, на остановках, вокруг мэрии в конце концов! А мы уж САМИ как-нибудь решим за какого уровня снег мы готовы платить, а что для нас барство.
Или у друзей мэра появились собственные тракторы?
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