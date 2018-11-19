Саботируют приказ мэра дворники Бердска

За прошлую неделю проверили 43 многоквартирных дома сотрудники отдела энергетики и ЖКХ администрации Бердска. В ходе осмотре выявили ряд замечаний, которые были связаны с очисткой придомовых территорий от снега и антигололедными мероприятиями, доложила на совещании чиновников 19 ноября начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.

Управляющие компании не должны допускать на своих домовых территориях гололеда и наледи — не менее 1 раза в сутки посыпать песком и песко-соляной смесью тротуары и входные группы. В большинстве случаев ревизоры этого не увидели.

Утром 19 ноября специалисты отдела энергетики и УЖКХ провели утренний объезд с 7.00, который выявил, что практически везде на придомовых территориях дворники не работали, тротуары и входные группы не были посыпаны песком. Но в домах №20, 22, 24 по ул. Вокзальной дворники сработали хорошо: территории полностью очищены от снега.

Мэр Бердска Евгений Шестернин привел в пример дворника дома №95 по ул. Островского, которая начинает работу в 6.45. Иногда она выходит и раньше, подчеркнул мэр.

— Одна женщина убирает весь двор вручную. Двор выглядит идеальным, — похвалил дворника Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на аппаратных совещаниях Евгений Шестернин уже не раз говорил о том, что дворники должны выходить на работу ранним утром и убирать территорию ото льда и снега до того, как бердчане отправятся на работу, в школы и детские сады.