Колбасу обложат налогом

Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг. Об этом «Известиям» рассказали в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию. В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. По мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от акцизов средства следует направить на снижение цен на здоровое питание. В Минздраве поддержали появление акциза, однако отметили, что конкретные шаги еще обсуждаются.
Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему сборов и субсидий для производителей продуктов питания. Об этом говорится в его отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». 17 октября документ (есть у «Известий») за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд. Авторы инициативы подчеркивают, что России следует установить новый акциз на переработанные мясопродукты (колбаса, сосиски, бекон), направив вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания. Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.
В разговоре с «Известиями» Дарья Халтурина сослалась на исследование ученых из Оксфорда, которые оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 млн смертей в год. Для стран с уровнем доходов граждан, как в России, эксперты предложили ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере $2,41 за 1 кг (чуть более 160 рублей за 1 кг). 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, а при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум до 760 рублей (+26%).
В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо (то есть колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины) к канцерогенам. Такие продукты повышают риск возникновения злокачественных опухолей, пояснила «Известиям» ведущий специалист отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяна Зубкова.
По словам эксперта, помимо доказанной связи переработанных мясопродуктов с развитием рака, при их потреблении также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа.
Результаты исследований заставляют задуматься о том, не следует ли регулировать потребление этих продуктов так же, как и других канцерогенов (к ним относятся, например, алкоголь и сигареты. — «Известия»), отметила Татьяна Зубкова.
Полученные от сборов средства следует направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания, считают в Экспертном совете. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие — сегодня, по данным Росстата, в стране наблюдается снижение потребления фруктов и овощей.
В Минтруде «Известиям» сообщили, что отзыв Экспертного совета направлен в Минздрав, который является ответственным за проект «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения. Данные меры рекомендованы ВОЗ как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями, напомнили в ведомстве.
— В то же время конкретные меры находятся на стадии обсуждения, — уточнили в министерстве.
Производители мясной продукции выступили против введения акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни, заявил «Известиям» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Более того, «нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик», сказал он. Эксперт подчеркнул, что только чрезмерное употребление копченостей, по мнению ВОЗ, повышает риск возникновения некоторых видов рака на 18%.
Как ранее писали «Известия», Экспертный совет при правительстве также предложил установить акциз и на подслащенные газированные напитки — не менее 20% от их розничной цены.
В мире пока нет масштабной практики введения акцизов на условно вредную продукцию. По данным ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, с 2014 года в Мексике кроме сборов на сахар и сахаросодержащие напитки практикуется акциз в 8% от стоимости на высококалорийные продукты. Это чипсы и закуски, кондитерские изделия, шоколад и продукты на основе какао, пудинги, некоторые виды масел. Деньги вкладываются в обеспечение школ безопасной питьевой водой.
В 2011-м Дания почти год практиковала акциз «на жир» — сливочное и растительное масла, молоко, сыр, пиццу, мясо, переработанные пищевые продукты с содержанием насыщенных жиров (трансжиров) более 2,3%. В Венгрии действует здравоохранительный налог. Под его действие подпадают восемь категорий продуктов: какао-порошок с добавлением сахара, энергетические напитки, соусы и приправы, фруктовые джемы, пиво и алкогольные напитки с вкусовыми добавками, соленые снеки, безалкогольные напитки и сиропы. Полученные средства направляют на повышение зарплаты медицинских работников. Во всех странах сборы повлияли на выбор продуктов населением: граждане в итоге отказывались от подорожавших категорий товаров.
Источник: iz.ru
«В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. По мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. »
Походу колбасу к водке приравняли по токсичности…..
Будут отучать от злоупотребления……
32 0
Похоже в минздраве кокс аргентинский ещё не кончился.
Боюсь, что колбасу докторскую скоро будут делать из докторов и министров. хотя раньше её прописывали бля диетического питания.
32 1
Ну мало ли что раньше прописывали.. читайте статью.
0 13
Есть же сорт Кремлевский
11 0
Наверное его делают из овса и овощей?!
9 0
У меня дежавю или что-то подобное недавно было?
Дежавю — состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, подобном месте, однако это чувство не связывается с конкретным моментом прошлого, а относится к прошлому в общем.
http://www.kurer-sreda.ru/2018/03/14/343400-akcizy-na-saxar-i-sol-v-produktax-xotyat-vvesti-v-rossii
9 0
Ни фига, какой ты вумный — объяснил нам, неучам, что такое ДЕЖАВЮ. Спасибо, учитель.
5 2
Тяжело то минздраву без нефти и газа.
Зато колбаса и мясо есть.
Вспомним 90ые -очереди и дефицит, пустые полки и три цены изпод полы.
21 3
В 90 колбаса была не путайте с перестройкой которая началась 1985 году при Горбачеве, а 1991 он покинул пост и началась Американо китайская торговля
5 3
Вам тоже не дам перевирать…
Дефицит, очереди и пустые полки появились задолго до Горбачева. Перестройка была не причиной этого, а попыткой как раз спасти ситуацию. Глупой, безнадежной, введением талонов, но попыткой.
Все сразу появилось при ненавидимом многими Гайдаре, который отпустил цены и ввел реальный рынок. Дикий, но спасительный.
И несмотря на то что многие остались без достойного дохода с дефицитом и очередями вопрос был решен.
4 6
Так а чего в очередях было делать, если денег не было что-нибудь купить.
3 1
У Гай дара как раз с деньгами проблем не было ни когда.
0 1
Все правильно….
Только это про 80-е…
В 90-е полки ломились от разнообразия (с начала1992 года) а дебильных законов почти не принимали
По незнанию или сознательно передергиваете???
2 4
Народ, у которого нет мозгов и памяти, должен платить и платить и платить….
Платить и проклинать горбачева, ельцина, пендосов,мечтать о сталине…
И платить и платить и платить…
Потому что без мозгов нельзя жить нормально.
Не должны бестолочи достойно жить….
4 3
Горбач ввел талоны с 1987 года. 1988 году дебил уничтожил Министерство внешней торговли, разрешил предприятиям и барыгам гнать продукцию за границу, оголив свой рынок.
После развала СССР, с 1992 года, талоны приказали долго жить. У народа денег не было покупать необходимое, ибо цены взбесились. Что поделаешь, «свободный рынок»!
С другой стороны, пусть повышают акцизы хоть в 10 раз. Мясо в колбасах нет. Покуражутся, потом цены снизят, продукцию и так не берут.
Кто-нибудь видел толпы народа у колбасных отделов?
6 2
Страна, где народ дрался за жвачку, подтирался газетой и мечтал накопить на буржуйские джинсы оголила свой рынок погнав за бугор свои калоши и матрешки
2 1
«Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг.»
Фарш мясной, это переработанное красное мясо по ГОСТ 18158-72: Производство мясных продуктов. Термины и определения оригинал документа…..
7 1
Последний анекдот-за счет этого снизить НДС на зелень,фрукты,овощи и т.д….У нас и снизить-очень смешно!!!
20 0
Все вредно добавляйте сразу на все не мытьем так катаньем
14 1
Она не подорожает. Итак уже запредельная цена. Просто в ней сосем мяса не будет. Спасибо всем, кто правильно голосовал.
26 2
Да есть куда расти, на днях качество сарделек учили определять, так засветились цены под 900 рублей. Правда пока в Москве. И оказалось, что не самые лучшие по составу
0 0
Я так понимаю идём к барачно лагерному режиму. Электричество по норме, вся еды хозяев недоступна а потому и вредна,детей не просят рожать,работаем до смерти.
30 1
Разве барачно лагерный режим это не что любимо вашему сердцу?
3 10
Т.е всё таки туда? а обещал в рай
14 1
Вот что что, а мне с вами не пути
1 7
Вам с народом, всегда не по пути
3 1
«У магазина «пиво-воды»
Лежал счастливый человек!
Он вышел родом из народа!
Но, вышел… и упал на снег…» (С)
2 1
Уж чего а магазинов пиво-воды полно, а колбаса вредна народу!?
8 0
По ночам не спят. О нашем благе думают ЕДРАСЫ. Где деньги «господа»
23 1
Запретить колбасу!!! Кто употребляет. Три года условно и на спец учёт как колбасоеда. Кто производит и распространяет по 10 лет строго режима
20 1
И давить трактором её гадину
18 1
Что не день то сюрприз
19 2
Об нашем здоровье беспокоятся
17 2
Ну как заботятся. Смотря как сказать.
Госпрограмму выполняют
8 1
Они там похоже соревнуются, кто больше с народа сдерёт. Каждый день что-то повышается, сколько можно то уже…
18 1
Я полагаю, ждут. На сколько нас хватит. Может ставки делают.
17 1
«Народ» (или, как там, электорат) сам желает, чтобы с него три шкуры драли. Поэтому с воодушевлением голосует за едросню и путина.
5 0
Да ладно….все равно колбаса почти вся г….о
10 5
Власть такая : А, вам ещё хватает на колбасу? Ну тогда держите новый акциз)))
13 2
Что-то мне подсказывает, что в Союзе члены Политбюро не сильно избегали «красного мяса» и «ликёроводочных изделий большой крепости»?! И выглядели вполне гладко, и жили по 90 лет и не кашляли?! Не?
4 1
Ну ладно, от внешнего врага нас армия защитит. Кто спасёт от своих, доморощенных упырей-дармоедов из всевозможных министерств?
10 0
то же армия, только время не пришло
2 0
Ничего не подорожает
Уже передумали
1 1
Согласен, при переработке в колбасе появляются концерогены, добавки и прочее. Поднять акцизы на колбасные изделия, но на свежее мясо снизить цены на 30-40% и закрепить ценовую планку ( исключительно в целях о заботе здоровья нации). Кто за?
4 0
Да, видишь ли, заморозка цен рождает дефицит и перепродажу по завышенной цене из-под полы. И опять будем есть какую-нибудь сайгачатину, кенгурятину или нутрий. Чтоб вы были здоровы!
0 0
Владельцы мясоперерабатывающих предприятий на Урале заявили, что в случае ввода акциза на бекон, колбасу и сосиски (такую меру рекомендовал Минздрав) оптовая стоимость дешевой и менее качественной колбасы может вырасти в два раза, до 600 рублей за килограмм. Та колбаса, которая уже сейчас стоит порядка 600 рублей, подорожает до 900 рублей. Никакой пользы для здоровья населения инициатива не принесет, рассказали Znak.com производители колбас: уже сейчас из-за нехватки денег население переходит на более дешевые «заменители» мяса, а после введения акциза число таких людей только увеличится. (с)
2 0
Минзрав не похудеет.
0 0
Что так все заволновались! Сказано же акцизы на вредные продукты.Что там вредное? Красное мясо, молоко восстановленное, регенерированное,нормализованное, пастеризованное, ультрапастеризованное, овощи обработанные газом, облученное зерно, картофель обработанный химикатами… Ой список нескончаемый. А что у нас есть натуральные продукты? Они закончились вместе с СССР.
0 0