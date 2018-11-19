Колбасу обложат налогом

Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг. Об этом «Известиям» рассказали в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию. В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. По мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от акцизов средства следует направить на снижение цен на здоровое питание. В Минздраве поддержали появление акциза, однако отметили, что конкретные шаги еще обсуждаются.

Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему сборов и субсидий для производителей продуктов питания. Об этом говорится в его отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». 17 октября документ (есть у «Известий») за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд. Авторы инициативы подчеркивают, что России следует установить новый акциз на переработанные мясопродукты (колбаса, сосиски, бекон), направив вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания. Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

В разговоре с «Известиями» Дарья Халтурина сослалась на исследование ученых из Оксфорда, которые оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 млн смертей в год. Для стран с уровнем доходов граждан, как в России, эксперты предложили ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере $2,41 за 1 кг (чуть более 160 рублей за 1 кг). 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, а при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум до 760 рублей (+26%).

В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо (то есть колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины) к канцерогенам. Такие продукты повышают риск возникновения злокачественных опухолей, пояснила «Известиям» ведущий специалист отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяна Зубкова.

По словам эксперта, помимо доказанной связи переработанных мясопродуктов с развитием рака, при их потреблении также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа.

Результаты исследований заставляют задуматься о том, не следует ли регулировать потребление этих продуктов так же, как и других канцерогенов (к ним относятся, например, алкоголь и сигареты. — «Известия»), отметила Татьяна Зубкова.

Полученные от сборов средства следует направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания, считают в Экспертном совете. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие — сегодня, по данным Росстата, в стране наблюдается снижение потребления фруктов и овощей.

В Минтруде «Известиям» сообщили, что отзыв Экспертного совета направлен в Минздрав, который является ответственным за проект «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения. Данные меры рекомендованы ВОЗ как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями, напомнили в ведомстве.

— В то же время конкретные меры находятся на стадии обсуждения, — уточнили в министерстве.

Производители мясной продукции выступили против введения акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни, заявил «Известиям» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Более того, «нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик», сказал он. Эксперт подчеркнул, что только чрезмерное употребление копченостей, по мнению ВОЗ, повышает риск возникновения некоторых видов рака на 18%.

Как ранее писали «Известия», Экспертный совет при правительстве также предложил установить акциз и на подслащенные газированные напитки — не менее 20% от их розничной цены.

В мире пока нет масштабной практики введения акцизов на условно вредную продукцию. По данным ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, с 2014 года в Мексике кроме сборов на сахар и сахаросодержащие напитки практикуется акциз в 8% от стоимости на высококалорийные продукты. Это чипсы и закуски, кондитерские изделия, шоколад и продукты на основе какао, пудинги, некоторые виды масел. Деньги вкладываются в обеспечение школ безопасной питьевой водой.

В 2011-м Дания почти год практиковала акциз «на жир» — сливочное и растительное масла, молоко, сыр, пиццу, мясо, переработанные пищевые продукты с содержанием насыщенных жиров (трансжиров) более 2,3%. В Венгрии действует здравоохранительный налог. Под его действие подпадают восемь категорий продуктов: какао-порошок с добавлением сахара, энергетические напитки, соусы и приправы, фруктовые джемы, пиво и алкогольные напитки с вкусовыми добавками, соленые снеки, безалкогольные напитки и сиропы. Полученные средства направляют на повышение зарплаты медицинских работников. Во всех странах сборы повлияли на выбор продуктов населением: граждане в итоге отказывались от подорожавших категорий товаров.

Источник: iz.ru