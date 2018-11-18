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Фекальный потоп начнут устранять на ул. Рогачева в Бердске 19 ноября

Нечистоты затопили дорогу, тротуар и остановку «Дом ветеранов». Пока ищут, кому принадлежит дырявый коллектор, власть рекомендует запастись водой на время ремонта канализационной трубы.(ВИДЕО, ФОТО)

18.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Натальи Шараховой, Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Фекальный потоп начнут устранять на ул. Рогачева в Бердске 19 ноября

Стоки хлещут на дорогу и тротуар

Около 16.00 в воскресенье, 18 ноября, власть Бердска определила, как и когда будет решать канализационную проблему на ул. Рогачева. Там у дома №20А, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу вечером прорвало канализационный коллектор и фекальные стоки начали выливаться наружу.

Наталья Шарахова с соседями зафиксировала происходившее вечером 17 ноября под окнами их многоэтажки и поделились с «Курьер. Среда. Бердск». Они отметили, что фекальные потоки залили метров 200 проезжей части, тротуар и остановку «Дом ветеранов». В округе стоит невыносимый запах нечистот.

Видео жителя первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева

Фекальный потоп начнут устранять на ул. Рогачева в Бердске 19 ноября

Улицу Рогачева в Бердске затопили фекалии

В воскресенье около полудня на место коммунальной аварии прибыли специалисты и чиновники. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, первое, что необходимо сделать, это определить, на чьей трубе произошел прорыв — городском коллекторе или принадлежащем застройщику микрорайона Белокаменного.

После этого примут решение об отключении воды — либо в Белокаменном, либо в Микрорайоне. Во втором случае, заявил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров, если окажется, что дефект возник на участке коллектора, который ремонтировали в прошлом году, то претензии предъявят подрядчику, поскольку не вышел гарантийный срок.

-В связи с дефектом на канализационном коллекторе по ул. Рогачева в настоящее время продолжаются работы по диагностике проблемы с целью выяснения участка, на котором произошёл прорыв коллектора, в том числе, с участием застройщика микрорайона Белокаменного, — сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Владимир Захаров уточнил, что ремонтные работы начнутся в понедельник 19 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». При условии, что канализационная труба состоит на балансе муниципалитета, работу будет выполнять  комбинат бытовых услуг. В этом случае специалисты КБУ постараются произвести ремонтные работы без отключения воды.

Если канализационный коллектор, на котором произошел прорыв, находится собственности застройщика микрорайона Белокаменного, то устранять инцидент будет он. В этом случае возможно отключение воды на период проведения ремонтных работ.

-Поэтому жителям микрорайона Белокаменного рекомендуем сделать запас воды на понедельник, — подчеркнул Владимир Николаевич. — Ситуация находится под контролем. Все необходимые службы подключены.

Напомним, что грунт над коллектором у дома №20А на ул. Рогачева провалился весной 2017 года. Оказалось, что канализационная труба сгнила. Город за 28 млн рублей нанял подрядчика для ремонта коллектора. Не прошло и года, как на том же месте нечистоты снова полезли наружу.

Видео «Курьер. Среда. Бердск»

Фекальный потоп начнут устранять на ул. Рогачева в Бердске 19 ноября

Фекальный потоп начнут устранять на ул. Рогачева в Бердске 19 ноября

Фекальный потоп начнут устранять на ул. Рогачева в Бердске 19 ноября

Фекальный потоп начнут устранять на ул. Рогачева в Бердске 19 ноября


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Прорвало канализацию у Дома ветеранов на ул. Рогачева в Бердске «По уши в дерьме» идут люди и едут автомобили из-за фекального потопа в Бердске Крещение не 1000, а 400, и никому никто не откажет в нем без пожертвования!

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров….

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/18/388345-fekalnyj-potop-nachnut-ustranyat-na-ul-rogacheva-v-berdske-19-noyabrya

    Они уже четыре года копаются с этой Рогачева и до сих пор не знают, где какая труба.
    В общем кашель Лаврова

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  2. йцукен

    Что опять? Уже года 3 там каждое лето зловонная лужа. Дома построили на грунтовых водах, яма размером с 3 этажа каждое лето засыпают.. И вот опять.

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