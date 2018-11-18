Фекальный потоп начнут устранять на ул. Рогачева в Бердске 19 ноября

Около 16.00 в воскресенье, 18 ноября, власть Бердска определила, как и когда будет решать канализационную проблему на ул. Рогачева. Там у дома №20А, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу вечером прорвало канализационный коллектор и фекальные стоки начали выливаться наружу.
Наталья Шарахова с соседями зафиксировала происходившее вечером 17 ноября под окнами их многоэтажки и поделились с «Курьер. Среда. Бердск». Они отметили, что фекальные потоки залили метров 200 проезжей части, тротуар и остановку «Дом ветеранов». В округе стоит невыносимый запах нечистот.
Видео жителя первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева
Улицу Рогачева в Бердске затопили фекалии
В воскресенье около полудня на место коммунальной аварии прибыли специалисты и чиновники. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, первое, что необходимо сделать, это определить, на чьей трубе произошел прорыв — городском коллекторе или принадлежащем застройщику микрорайона Белокаменного.
После этого примут решение об отключении воды — либо в Белокаменном, либо в Микрорайоне. Во втором случае, заявил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров, если окажется, что дефект возник на участке коллектора, который ремонтировали в прошлом году, то претензии предъявят подрядчику, поскольку не вышел гарантийный срок.
-В связи с дефектом на канализационном коллекторе по ул. Рогачева в настоящее время продолжаются работы по диагностике проблемы с целью выяснения участка, на котором произошёл прорыв коллектора, в том числе, с участием застройщика микрорайона Белокаменного, — сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.
Владимир Захаров уточнил, что ремонтные работы начнутся в понедельник 19 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». При условии, что канализационная труба состоит на балансе муниципалитета, работу будет выполнять комбинат бытовых услуг. В этом случае специалисты КБУ постараются произвести ремонтные работы без отключения воды.
Если канализационный коллектор, на котором произошел прорыв, находится собственности застройщика микрорайона Белокаменного, то устранять инцидент будет он. В этом случае возможно отключение воды на период проведения ремонтных работ.
-Поэтому жителям микрорайона Белокаменного рекомендуем сделать запас воды на понедельник, — подчеркнул Владимир Николаевич. — Ситуация находится под контролем. Все необходимые службы подключены.
Напомним, что грунт над коллектором у дома №20А на ул. Рогачева провалился весной 2017 года. Оказалось, что канализационная труба сгнила. Город за 28 млн рублей нанял подрядчика для ремонта коллектора. Не прошло и года, как на том же месте нечистоты снова полезли наружу.
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Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров….
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Они уже четыре года копаются с этой Рогачева и до сих пор не знают, где какая труба.
В общем кашель Лаврова
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Что опять? Уже года 3 там каждое лето зловонная лужа. Дома построили на грунтовых водах, яма размером с 3 этажа каждое лето засыпают.. И вот опять.
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