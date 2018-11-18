«По уши в дерьме» идут люди и едут автомобили из-за фекального потопа в Бердске

Побывшие на месте коммунальной аварии на ул. Рогачева в Бердске в полдень 18 ноября рабочие и чиновники исчезли. Канализационные стоки между тем продолжают вытекать из прорванного коллектора на поверхность, заливая проезжую часть и тротуар.

Но чрезвычайной ситуация в мэрии пока не называют. Стоки сбегают в ливневку.А отключать воду в третье части Бердска в воскресенье не решились.

Жители соседних с местом аварии домов возмущены тем, что никаких работ не ведется: походили, дескать, коммунальщики, посмотрели, ленточки предупредительные повесили и уехали.

-Людям приходится идти «по уши в дерьме» — тротуар залит нечистотами. На дороге, куда выходят пешеходы, такая же ситуация — «автомобили едут по уши в дерьме», — оценил ситуацию житель дома №20А, за которым и случился прорыв канализационного коллектора.

Видео «Курьер. Среда. Бердск»



Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», сейчас муниципальный Комбинат бытовых услуг и застройщик Белокаменного микрорайона ищут каждый на своей ветке — где прорвало. В зависимости от этого предпримут дальнейшие действия — где рыть землю и какие дома отключать от воды, чтобы снизить напор воды в коллекторе. Поэтому на месте выхода канализационных стоков наружу сейчас затишье, пояснили в мэрии.

Пока воду решили не отключать. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, если окажется, что прорыв на «нитке» самотечного коллектора, идущего от кризавода, то обезводят Белокаменный, если дефект на городской трубе, то воду отключат во всем Микрорайоне.

По информации из мэрии, в понедельник, 19 ноября, ситуацию обсудят на совещании с мэром, тогда и определятся с дальнейшими действиями.