Крещение не 1000, а 400, и никому никто не откажет в нем без пожертвования!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаНе печатайте ложную информацию и не вводите в заблуждение читателей! В храме Преображения Господня крещение не 1000, а 400, и никому никто не откажет в крещении без пожертвования. Наши прадеды всегда жертвовали Богу все лучшее, а Вы печатая статью — занимаетесь провокацией.