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Крещение не 1000, а 400, и никому никто не откажет в нем без пожертвования!

Наши прадеды всегда жертвовали Богу все лучшее, а Вы печатая статью — занимаетесь провокацией.

18.11.2018 10 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталия:
Не печатайте ложную информацию и не вводите в заблуждение читателей! В храме Преображения Господня крещение не 1000, а 400, и никому никто не откажет в крещении без пожертвования. Наши прадеды всегда жертвовали Богу все лучшее, а Вы печатая статью — занимаетесь провокацией.


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(10) Комментариев

  1. софа

    ну не знаю, не знаю! Когда я крестила свою дочь, бабульки, что там работают, продают крестики, мне говорили: пока не оплатите, крестить не будут. Потом еще ходили, проверяли оплачено или нет.

    Thumb up 9 Thumb down 5

  2. Аноним

    тогда весь прайс в студию) свечки,отпевание-соборование и прочее…
    стесняюсь спросить,а тем , кому молятся , тоже в доле?)

    Thumb up 5 Thumb down 5

    • Ольга

      Если вы не молитесь, то зачем вы туда идете, позвольте спросить? Не ходите и не платите, какие проблемы?

      Thumb up 4 Thumb down 4

    • Ольга

      Повторюсь.
      Не думаю, что постоянным прихожанам,которых батюшка знает в лицо,выписывают какие-либо ценники.
      А те, которые переступают порог храма только повенчаться, покреститься и отпеть…Ну,по крайней мере как-то не прилично обсуждать оплату за услугу. Оплатите (пожертвуйте) и идите дальше со спокойной душой, что миссию свою вы выполнили.

      Thumb up 4 Thumb down 8

      • Аноним

        В смысле не прилично обсуждать услугу!!!!????????? Услуги на проезд в общественном транспорте и стоимость коммунальных услуг же обсуждаем. Это прилично? Если церковь позволяет себе устанавливать расценки на отпевание (!), пользуясь людским горем, то это можно и нужно и обсуждать и осуждать!!!!!!

        Thumb up 8 Thumb down 4

        • Аноним

          А зачем вам отпевание?
          Если вы действительно верите в Бога, ходите в церковь, соблюдаете все правила, то у вас и вопросов не возникнет о цене.
          А если вы делаете это только потому, что «так надо» и «это сейчас так принято», то для вас это просто услуга, и её надо оплатить, как вы оплачиваете коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.
          И вы можете вообще отказаться и не проводить отпевание (крещение, венчание).

          Thumb up 2 Thumb down 3

        • Ольга

          Человек верующий отдаст эти деньги с легким сердцем и душой. А если вас так возмущают расценки, не пользуйтесь услугами церкви и все дела. Для людей, далеких от церкви, есть учреждения, такие, как прощальный зал, ЗАГС и пр.

          Thumb up 4 Thumb down 6

        • Ольга

          И скажите мне, с чего вы вообще решили, что это все должно быть бесплатным? Испокон веков люди, шли в церковь и несли пожертвования.
          Сейчас у людей представление, что им все должны, а они ничем не обязаны. Потому везде, сначала деньги, потом услуга. )

          Thumb up 4 Thumb down 3

  3. Аноним

    » Потому везде, сначала деньги, потом услуга. )»
    В этом то и проблема …
    Не очень похоже на искреннюю веру,правда?
    продажа индульгенций в современном варианте …
    поэтому и не смешиваю веру и церковь ….
    тем более , при таком подходе ритуалы давно стали профанацией веры…

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Ольга

      Ну, так вас туда никто на веревке и не тянет. Чего возмущаться и считать рубли?
      Я лично церковь не посещаю, но если вдруг мои убеждения и мысли поменяются, у меня в голову не придет торговаться.

      Thumb up 3 Thumb down 0

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