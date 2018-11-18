Крещение не 1000, а 400, и никому никто не откажет в нем без пожертвования!

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ну не знаю, не знаю! Когда я крестила свою дочь, бабульки, что там работают, продают крестики, мне говорили: пока не оплатите, крестить не будут. Потом еще ходили, проверяли оплачено или нет.
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тогда весь прайс в студию) свечки,отпевание-соборование и прочее…
стесняюсь спросить,а тем , кому молятся , тоже в доле?)
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Если вы не молитесь, то зачем вы туда идете, позвольте спросить? Не ходите и не платите, какие проблемы?
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Повторюсь.
Не думаю, что постоянным прихожанам,которых батюшка знает в лицо,выписывают какие-либо ценники.
А те, которые переступают порог храма только повенчаться, покреститься и отпеть…Ну,по крайней мере как-то не прилично обсуждать оплату за услугу. Оплатите (пожертвуйте) и идите дальше со спокойной душой, что миссию свою вы выполнили.
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В смысле не прилично обсуждать услугу!!!!????????? Услуги на проезд в общественном транспорте и стоимость коммунальных услуг же обсуждаем. Это прилично? Если церковь позволяет себе устанавливать расценки на отпевание (!), пользуясь людским горем, то это можно и нужно и обсуждать и осуждать!!!!!!
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А зачем вам отпевание?
Если вы действительно верите в Бога, ходите в церковь, соблюдаете все правила, то у вас и вопросов не возникнет о цене.
А если вы делаете это только потому, что «так надо» и «это сейчас так принято», то для вас это просто услуга, и её надо оплатить, как вы оплачиваете коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.
И вы можете вообще отказаться и не проводить отпевание (крещение, венчание).
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Человек верующий отдаст эти деньги с легким сердцем и душой. А если вас так возмущают расценки, не пользуйтесь услугами церкви и все дела. Для людей, далеких от церкви, есть учреждения, такие, как прощальный зал, ЗАГС и пр.
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И скажите мне, с чего вы вообще решили, что это все должно быть бесплатным? Испокон веков люди, шли в церковь и несли пожертвования.
Сейчас у людей представление, что им все должны, а они ничем не обязаны. Потому везде, сначала деньги, потом услуга. )
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» Потому везде, сначала деньги, потом услуга. )»
В этом то и проблема …
Не очень похоже на искреннюю веру,правда?
продажа индульгенций в современном варианте …
поэтому и не смешиваю веру и церковь ….
тем более , при таком подходе ритуалы давно стали профанацией веры…
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Ну, так вас туда никто на веревке и не тянет. Чего возмущаться и считать рубли?
Я лично церковь не посещаю, но если вдруг мои убеждения и мысли поменяются, у меня в голову не придет торговаться.
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