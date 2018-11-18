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ЛДПР поздравляет: И пусть ваша муза не покидает вас!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

18.11.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с Днём рождения Почётного работника культуры города Бердска- Маслова Сергея Михайловича!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно работать на благо нашего города и его жителей!

И пусть Ваша Муза никогда не покидает Вас!

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с Днём рождения Почетного работника культуры города Бердска- Андрееву Людмилу Николаевну!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно нести почётное звание педагога и не менее достойно работать на благо нашего города и его жителей!

И пусть Ваша Муза никогда не покидает, Вас!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «И пусть Ваша Муза никогда не покидает, Вас!» А иначе, соседский мальчик отведёт вас в сарай и научит плохому… :-D

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