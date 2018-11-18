ЛДПР поздравляет: И пусть ваша муза не покидает вас!

«По уши в дерьме» идут люди и едут автомобили из-за фекального потопа в Бердске
Огонь уничтожил баню частного дома в микрорайоне Южном Бердска
Фекальный потоп: Коммунальная авария грозит отключением воды во всем Микрорайоне Бердска
Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева в Бердске
Избивших мужчину с костылями полицейских уволили из полиции Алтайского края
России увеличила вложения в бумаги США до $14,4 млрд в сентябре
Путин: 380 млрд рублей тратим на льготные лекарства. Где они в регионах?
Мы думали вы приболели! Путин лично проверил наличие лекарств в аптеке
Власть Бердска: не позднее 12 часов после снегопада руководители обязаны убрать снег!
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