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Скончался певец Евгений Осин

Известный хитом «Плачет девушка в автомате» умер на 55-м году жизни. Именно под песню Осина «Ялта» танцевал на сцене в Ростове-на-Дону Борис Ельцин во время избирательной кампании.(ВИДЕО)

18.11.2018 Фото: Стоп-кадр с видео телепередачи Нет комментариев
 
Скончался певец Евгений Осин

Евгения Осина часто приглашали на телешоу

На 55-м году жизни умер певец Евгений Осин, сообщила РИА Новости певица Наталья Штурм. Осин скончался в Москве 17 ноября.

По словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, тело певца в его квартире нашла сестра. Месяц назад Осина поместили в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости.

По предварительным данным, певца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник.

Воспоминания друзей

Наталья Штурм назвала Осина хорошим музыкантом и добрым человеком, который «очень любил свое дело». По ее словам, они дружили, однако последний год общаться перестали.

«Он отказывался лечиться, поэтому я перестала что-то делать, тем более, что до меня это тоже делали многие. Но человек планомерно шел к такому финалу, он сам себя уничтожал», — сказала она, назвав эту ситуацию очень печальной.

По словам Разина, у Осина был цирроз печени и нервное истощение.

«Тот разгульный образ жизни, который он много лет вел, привел к трагическому финалу», — отметил продюсер.

Разин рассказал, что 30 лет назад, когда они начали работать, Осин был «веселым хорошим парнем», который ничем не злоупотреблял.

«Мы подумать не могли, что такой может быть печальный конец», — добавил собеседник агентства.

Заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала Осина ярким артистом с уникальной манерой исполнения. Однако, по ее словам, невостребованность в профессии нередко приводит некогда знаменитых певцов к алкогольной зависимости, особенно когда отсутствует поддержка со стороны близких.

Поэт, автор песен «Любэ» Александр Шаганов рассказал РИА Новости, что Осин был «большим ребенком» с «огромным жизнелюбивым сердцем», который обладал «событийным» голосом.

«Не понимаю, почему Женю не снимали в кино тогда. Однажды у него был такой звездный год, что он отодвинул всех. Но Женя реализовался только на одну треть», — сказал Шаганов.

Творческий путь Осина

Евгений Осин известен исполнением песен «Плачет девушка в автомате» (музыка Оскара Фельцмана, стихи Андрея Вознесенского), «Восьмое марта», «Попутчица».

Музыкант играл в группах «Альянс», «Николай Коперник», пробовался вокалистом в «Браво». После ухода из этого коллектива он занялся сольной карьерой.

Во время выступления Осина в Ростове-на-Дону, которое проходило в 1996 году в рамках предвыборной кампании российского президента, на сцену поднялся Борис Ельцин. Фотография с этого события получила Пультцеровскую премию.

Видео youtube.com


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