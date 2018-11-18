Огонь уничтожил баню частного дома в микрорайоне Южном Бердска

Пожар в бане произошел в Бердске на территории одного из домовладений в Южном микрорайоне вечером в субботу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

17 ноября в 21:34 в Бердске загорелась баня в частном доме на ул. Славянской. В результате пожара огнем баня уничтожена полностью.

В 22:43 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установит дознание. О пострадавших не сообщается.