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Огонь уничтожил баню частного дома в микрорайоне Южном Бердска

Сгорела баня на ул. Славянской. Пожарным удалось менее чем за 10 минут потушить пламя и предотвратить распространение пожара.

18.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Огонь уничтожил баню частного дома в микрорайоне Южном Бердска

Баню тушили две пожарные машины

Пожар в бане произошел в Бердске на территории одного из домовладений в Южном микрорайоне вечером в субботу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

17 ноября в 21:34 в Бердске загорелась баня в частном доме на ул. Славянской. В результате пожара огнем баня уничтожена полностью.

В 22:43 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установит дознание. О пострадавших не сообщается.


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