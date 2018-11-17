Найдено портмоне с картами на имя Кротова

в рубрику «сообщи свои новости» написалСегодня найдено партмоне с банковскими картами на парковке у магазина «Октябрьская птицефабрика» на Павлова.( Карты на Кротова) Позвоните по тел: 8 953 800 99 17. Комментировать не нужно!