Избивших мужчину с костылями полицейских уволили из полиции Алтайского края

По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух полицейских ОМВД России по Локтевскому району ГУ МВД России по Алтайскому краю в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, непосредственный и пять вышестоящих руководителей данных сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров.

Служебная проверка была незамедлительно начата сразу после того, как в сети Интернет был выявлен видеоролик, на котором люди в форме сотрудников полиции применяют физическую силу к человеку, передвигающемуся с помощью костылей. Мужчина на костылях подходит к полицейскому, который садится в машину и отталкивает подошедшего. Последний падает и бьет костылем отъезжающий автомобиль, после этого к мужчине подбегают другие люди в форме, один из них пинает его, затем упавшего оттаскивают по снегу в сторону.

Проводили проверку сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом регионального полицейского Главка.

