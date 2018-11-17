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Избивших мужчину с костылями полицейских уволили из полиции Алтайского края

Непосредственный и пять вышестоящих руководителей данных сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров. (ВИДЕО)

17.11.2018 Фото: Стоп-кадр Нет комментариев
 
Избивших мужчину с костылями полицейских уволили из полиции Алтайского края

Ск проводит проверку

По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух полицейских ОМВД России по Локтевскому району ГУ МВД России по Алтайскому краю в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, непосредственный и пять вышестоящих руководителей данных сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров.

Служебная проверка была незамедлительно начата сразу после того, как в сети Интернет был выявлен видеоролик, на котором люди в форме сотрудников полиции применяют физическую силу к человеку, передвигающемуся с помощью костылей. Мужчина на костылях подходит к полицейскому, который садится в машину и отталкивает подошедшего. Последний падает и бьет костылем отъезжающий автомобиль, после этого к мужчине подбегают другие люди в форме, один из них пинает его, затем упавшего оттаскивают по снегу в сторону.

Проводили проверку сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом регионального полицейского Главка.


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