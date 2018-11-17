России увеличила вложения в бумаги США до $14,4 млрд в сентябре

Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $14,4 млрд в сентябре. В августе эта сумма составляла $14 млрд, свидетельствуют опубликованные в пятницу министерством финансов США данные, пишет ТАСС.

На данный момент Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,151 трлн. На втором месте идет Япония — $1,028 трлн. На третьей позиции находится Бразилия — $317 млрд.

Иностранные государства владели в сентябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,223 трлн, в августе 2018 года этот же показатель составлял $6,287 трлн.