КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-студию в центре под с/отд! Дом на сдаче!!
продам
продам
продам
Продам студию
Продам студию
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Власть Бердска: не позднее 12 часов после снегопада руководители обязаны убрать снег!

Заметенные снегом дворы и дороги Бердска не дождались дворников

РПЦ переписывает ценники: инфляция не жалеет никого

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре

Дебош в «Ярче»: Швыряли бананами и оскорбляли продавцов трое пьяниц в магазине Бердска

Есть ли польза: бизнес-тренинг для 8-леток и обучение писать резюме за 5000 рублей в Бердске?

Закрывают аналоговое ТВ в России: для цифры нужно всем купить приставки

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Азовское море могут закрыть для судов из Украины

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Мы думали вы приболели! Путин лично провели наличие лекарств в аптеке

Президент зашел в помещение в сопровождении главы Минздрава Вероники Скворцовой и и.о. губернатора Петербурга Александром Бегловым.

17.11.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Мы думали вы приболели! Путин лично провели наличие лекарств в аптеке

По окончании совещания по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения Владимир Путин посетил одну из аптек Санкт-Петербурга

Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург после совещания по проблемам лекарственного обеспечения посетил аптеку с целью убедиться в наличии там жизненно необходимых препаратов.

Президент зашел в помещение в сопровождении главы Минздрава Вероники Скворцовой и и.о. губернатора Петербурга Александром Бегловым. Глава государства рассказал дежурному провизору, которая в это время обслуживала посетительницу, что они ехали с совещания и он предложил сделать остановку.

После этого президент попросил пригласить заведующую аптекой.

Заведующая Ольга Новикова заверила, что жизненно важные лекарства, о которых спросил Путин, всегда имеются в наличии, осуществляется постоянный мониторинг.

Также она сообщила, что ее аптека пользуется популярностью местных жителей, в ней одни из самых низких в Петербурге цен.

Пока Путин был в аптеке, у входа в заведение собрались прохожие, которых привлек президентский кортеж.

«Мы думали, вы приболели», — пошутил, обратившись к Путину, молодой человек. «Нет, слава Богу!» — рассмеялся президент, пожелав всем собравшимся здоровья.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Чудом уцелела в жёстком ДТП в Бердске жительница Новосибирска Власть Бердска: не позднее 12 часов после снегопада руководители обязаны убрать снег! Найдены ключи на ул. М.Горького, в районе домов 1, 3, 5

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика