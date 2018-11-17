Мы думали вы приболели! Путин лично провели наличие лекарств в аптеке

Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург после совещания по проблемам лекарственного обеспечения посетил аптеку с целью убедиться в наличии там жизненно необходимых препаратов.

Президент зашел в помещение в сопровождении главы Минздрава Вероники Скворцовой и и.о. губернатора Петербурга Александром Бегловым. Глава государства рассказал дежурному провизору, которая в это время обслуживала посетительницу, что они ехали с совещания и он предложил сделать остановку.

После этого президент попросил пригласить заведующую аптекой.

Заведующая Ольга Новикова заверила, что жизненно важные лекарства, о которых спросил Путин, всегда имеются в наличии, осуществляется постоянный мониторинг.

Также она сообщила, что ее аптека пользуется популярностью местных жителей, в ней одни из самых низких в Петербурге цен.

Пока Путин был в аптеке, у входа в заведение собрались прохожие, которых привлек президентский кортеж.

«Мы думали, вы приболели», — пошутил, обратившись к Путину, молодой человек. «Нет, слава Богу!» — рассмеялся президент, пожелав всем собравшимся здоровья.

Источник: РИА Новости