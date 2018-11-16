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Власть Бердска: не позднее 12 часов после снегопада руководители обязаны убрать снег!

Точнее, обеспечить уборку! Нельзя складировать снег на асфальтированных территориях и скидывать его на проезжую часть! А за нарушения — положены штрафы от 2000 до 30 000 рублей.

16.11.2018 Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
Власть Бердска: не позднее 12 часов после снегопада руководители обязаны убрать снег!

На площади Горького складируют снег. Игнорируют правила

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Уведомляем Вас, что согласно Правилам благоустройства на территории г. Бердска, утверждённых решением Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 №172, ответственные лица обязаны:

— производить уборку территорий в период снегопада с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов — не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см;

— снег, сколы наледи и льда сдвигать на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формировать в кучи и валы и должны вывозить в снегоотвалы в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки. Запрещается складирование снега на асфальтированных территориях, местах для стоянки транспортных средств и газонах с высотой вала более 1,0 метра;

— своевременно очищать крыши, козырьки, карнизы, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи;

— немедленно вывозить в снегоотвал сброшенный с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий снег и наледь;

— обеспечение в зимнее время на входах в здания, помещения массового посещения наличие покрытий, предотвращающих скольжение, а также своевременное удаление обледенений, обработку прилегающей территории противогололедными материалами;

— запрещается выталкивание снега на проезжую часть городских дорог.

Неисполнение в полном объеме Правил благоустройства, в установленные сроки, влечет за собой наложение штрафных санкций в размерах, предусмотренных Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99 — ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», а именно, статья 8.22. «Нарушение иных требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области благоустройства».

Нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области благоустройства, за исключением случаев, предусмотренных настоящей главой, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;

— на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

— на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.


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