Заметенные снегом дворы и дороги Бердска не дождались дворников
Техника и люди не успевают за снегопадом. Почистили дороги, где ходит общественный транспорт.(ФОТО)
16.11.2018Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева3 коммент.
Как всегда неожиданно, Сибирь накрыли снегопады
Пройдя по паркам, дворам и улицам Бердска 16 ноября, можно заметить, что из-за выпавшего за сутки снега пешеходам и автомобилистам не везде удается преодолеть свой путь. В первую очередь сотрудники коммунальных служб обратили внимание на остановки и дороги, по которым двигается общественный транспорт. Рабочие Центра муниципальных услуг снег с тротуаров и дорог отодвинули на обочину.
Дворы домов, расположенных по улицам К. Маркса, Ленина, Ушакова, Свердлова остались не заметными для дворников. Были прочищены только узенькие тропинки, через которые люди с трудом проходят, задевая друг друга плечом. В пятницу в снегу забуксовали не только пешеходы, но и внедорожники. Проигнорироваными также остались парковочные карманы и заезды во дворы.
— Когда я добирался до дома, я заметил, что дороги не почищены и даже центральные улицы. Частный сектор скидывает свой снег на проезжую часть, не оставляя нам шансов,-прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию водитель и житель Бердска Руслан Юрьевич.
Пенсионерка Тамара Васильевна тоже недовольна уборкой города:
— Очень сложно пройти по таким узеньким тропинкам. Если бы не моя дочь, то я бы, наверное, и до магазина сама не дошла.
По данным гидрометцентра, в ближайшую неделю ожидается небольшое потепление до -3 градусов с осадками в виде небольшого снега.
Ул.Ленина чистят в первую очередь
— Техника выходит работать в 4 утра, а рабочие-в 6. В первую очередь были очищены пешеходные переходы, основные дороги и магистрали. В ближайшие выходные специальная техника и рабочие будут работать в точно таком же режиме в зависимости от снегопада,-утверждает «Курьер. Среда. Бердск» директор УЖКХ Максим Совбанов.
Около мэрии куча снега
Утром редакция «Курьер. Среда Бердск» задавала вопрос об уборке снега во дворах. В большинстве своем бердчане не видели дворников.
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Островского 174- все чисто, большое спасибо!
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Ленина 32 двор и въезд во двор не чищен.
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горького 1 и рядом 12- этажка — с раннего утра чистили сначала дворники к обеду трактор подъехал, прочистил основательно, после обеда все вычищено и жители благодарны!
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