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РПЦ переписывает ценники: инфляция не жалеет никого

«Курьер. Среда. Бердск» сравнил цены на церковные услуги в четырех городах России: Новосибирске, Бердске, Кемерове и Новокузнецке.

16.11.2018 Автор: Егор Сафронов Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
РПЦ переписывает ценники: инфляция не жалеет никого

В Преображенском соборе Бердска

Наверное, все помнят времена, когда свечку в церкви можно было приобрести за 5 рублей, а покрестить ребенка бесплатно. Что же мы видим сейчас? В прейскуранте цен в храмах РПЦ разобрался «Курьер. Среда. Бердск».

Новосибирск (Вознесенский кафедральный собор)
Крещение — 1200 р.
Венчание — 2500 р.
Отпевание — 1500 р.

Бердск (Кафедральный собор в честь Преображения Господня)
Крещение — 1000 р.
Венчание — 2000 р.
Отпевание — 1500 р.

Кемерово (Знаменский кафедральный собор)
Крещение — 1500 р.
Венчание — 1500 р.
Отпевание — 2000 р.

Новокузнецк (Храм Архангела Михаила)
Крещение — 1000 р.
Венчание — 1500 р.
Отпевание — 1000 р.

Со свечами все гораздо проще. Во всех городах России стоимость обычных свечей варьируется от 10 до 35 рублей. Исключения составляют большие свечи, цены которых могут достигать 300 рублей, например, в храме Христа Спасителя в Москве. В менее известных местах в два-три раза дешевле. Ценники меняются следом за инфляцией. В прошлом году «тарифы» были ниже (венчание, например, стоило 1300 рублей).

Как мы можем наблюдать, стоимость церковных услуг везде примерно одинаковые. Несмотря на это, фиксированные цены за религиозные товары и услуги отрицают даже клирики. Каждый из посетителей церкви вносит пожертвование, какое он может себе позволить по своему материальному положению и желанию.

Против ценников в храмах выступает дьякон Олег Рыжков из Бердска. В церквях Новосибирской области торгуют обрядами и таинствами, что, по мнению Рыжкова, категорически недопустимо.

— Брать деньги за таинство крещения, венчания или соборования по канонам церкви запрещено. Должны быть добровольны пожертвования. Священник обязан сказать прихожанину, что его «услуга» ничего не стоит. Если вы хотите заплатить, кладите в ящичек столько, сколько посчитаете нужным. Никаких ценников, установленных сумм быть не должно вообще. Для меня это неприемлемо. Меня тошнит, когда я вижу в храме «тарифы», — комментировал дьякон «Курьер. Среда. Бердск».

По его мнению, во многих храмах фарисействуют, вывешивая «примерный размер пожертвований».

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Налоги не платят ,а цены драконовские .Короче услуги от сатаны

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