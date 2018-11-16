Закрывают аналоговое ТВ в России: для цифры нужно всем купить приставки

Социально незащищенным гражданам должны быть компенсированы затраты на приобретение приставок для цифрового телевещания, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Нужно компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок. Эта процедура должна быть простой, поэтому надо посмотреть, как она на селе будет организована. Это может быть почта и другие какие-то возможности. Там нужно как раз предложить приобрести эту приставку», — сказал Медведев в четверг.

Премьер отметил, что гражданам также обязательно должна быть оказана техническая помощь в подключении и настройке оборудования.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул. Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое телевизионное вещание.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во второй — «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Источник: РИА Новости