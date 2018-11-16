Азовское море могут закрыть для судов из Украины

Клинцевич заявил о возможном закрытии Азовского моря для украинских судов
Член комитета Совета федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может запретить украинским судам проход по Азовскому морю. Мера станет ответом на задержание властями Украины 15 судов, вошедших в порты Крыма без согласования с Киевом. «Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать»,— заявил политик «РИА Новости».
Господин Клинцевич назвал действия Украины «явным беспределом» и напомнил о существовании российско-украинского соглашения об Азовском море, в соответствии с которым торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются свободой судоходства. По мнению члена комитета СФ, Киев подобными действиями разрывает договор, отчего «только он и пострадает».
В Государственной пограничной службе Украины сообщили о задержании судов 15 ноября. Часть из них арестована, по другим продолжаются соответствующие суды. Страны, к которым приписаны суда и экипажи, в погранслужбе не назвали.
В марте украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно «Норд». 30 октября семь моряков «Норда» были обменены на семь украинских в пункте пропуска через российско-украинскую границу «Армянск».
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