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Когда производитель обязан снизить стоимость лекарств

По мнению главы Минздрава Вероники Скворцовой, эта мера окажет положительное влияние на лекарственное обеспечение граждан России.

16.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Когда производитель обязан снизить стоимость лекарств

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Минздрав предложил внести поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», которые касаются регулирования цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Изменения в законе о лекарствах будет способствовать снижению цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты, передает РГ.

По мнению главы Минздрава Вероники Скворцовой, эта мера окажет положительное влияние на лекарственное обеспечение граждан России. Сегодня Скворцова представила доклад об этой инициативе на заседании кабинета министров. Законопроектом предусматривается, что держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата будет обязан в ряде случаев перерегистрировать предельную отпускную цену на него.

Это должно произойти, если:

а) имеет место снижение цен в иностранной валюте на данное лекарство в стране производителя и в странах, в которых препарат зарегистрирован и (или) в которые поставляется производителем;

б) снизились цены на соответствующие референтные лекарства в стране производителя и в странах, в которых препарат зарегистрирован и (или) в которые поставляется;

в) предельная отпускная цена на первый воспроизведенный, биоаналоговый препарат иностранного производства (или произведенный на территории Евразийского экономического союза) выше предельной отпускной цены на второй воспроизведенный, биоаналоговый препарат.

Вероника Скворцова пояснила, что обязательная перерегистрация цен на жизненно важные лекарства, согласно будущему закону, начнет действовать уже в 2019-2020 году и коснется как вновь регистрируемых, так и уже прошедших регистрацию препаратов. Для введения нового порядка планируется ввести переходный период, в течение которого ввоз и реализация лекарств будет проводиться по ранее зарегистрированным ценам. Эта мера нужна, чтобы не допустить перебоев с поставками лекарств при их перерегистрации.


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