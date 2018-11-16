«Есть ли польза: бизнес-тренинг для 8-леток и обучение писать резюме за 5000 рублей в Бердске?»

Баннер с рекламой о проведении бизнес-тренингов для детей от 8 до 18 лет появился в центре Бердска осенью 2018 года. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» по просьбе горожан выяснила, чему могут научить 10-летнего ребенка в бизнес-школе за 4 000 рублей.

-Программа апробирована с 2006 года. Для детей 10 лет предусмотрен тренинг по полтора часа раз в неделю. Группа называется «ответственность». Главная тема для этого возраста — самоорганизация. Мы проговариваем, какие цели нужно ставить и как их достигать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» менеджер Мария.

Она отметила, что программа рассчитана до конца учебного года. При этом первое занятие пробное, поэтому бесплатное. Если родителю и ребенку понравится формат занятия, то ежемесячно придется платить по 4 000 рублей за услугу. А для учащихся 80-10 классов разработана программа на самоопределение и профориентирование.

-Программа подразумевает поиск ответов на вопросы — какие у меня сильные стороны и где я могу их использовать, где проявлять. На занятии мы проговариваем направления развития профессий, — рассказала Мария.

Кроме этого, за 5 000 рублей в месяц и три часа работы в неделю, бизнес-тренер расскажет школьникам о том, как написать резюме и вести себя на собеседовании.

Опытный психолог центра помощи семье и детям «Юнона» Тамара Иванова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что тренинги безусловно полезны, но для взрослых и подростков. Детям младшего возраста трудно отсидеть занятие, сохраняя дисциплину.

-Все зависит от человека, который проводит тренинг. Нужно знать, что он делает и в какой форме дает его детям. Если тренинги проводить по правилам, то это хороший опыт для детей. Они с удовольствием в них участвуют, много чего делают и чему учатся. Дети младшего возраста с удовольствием участвуют в играх на сплочение и общение. Но все зависит от уровня подготовки тренера — качественные, хорошие тренинги, которые достаточно глубоко проникают в душу ребенка, зависят от него — отметила Тамара Михайловна.

Тамара Михайловна подчеркнула, что обычно тренинги проводятся для детей с возраста 14 лет. 8-летних ребятишек нужно переключать на тему встречи, так как в силу возраста они не могут высидеть занятие.

— Малыши еще не понимают, что и зачем нужно анализировать. Ведь формирование логического мышления завершается к 14 годам. С 8-летками можно провести в игровой форме, но опять таки нужно смотреть программу, которую предлагает бизнес-тренер.

Немаловажным психолог «Юноны» отметила и то, что в группе должны работать от 7 до 15 человек, а в детской группе можно обойтись и 10 участниками тренинга.

— Разовое занятие в рамках тренинга должно проходить длительное время. Ведь нужно погрузится в проблему, все прочувствовать и получить обратную связь. Каждый должен сказать, что он чувствовал во время выполнения заданий, — поделилась опытом проведения тренингов Тамара Иванова.

Домохозяйка Наталья поделилась с «Курьер. Среда. Бердск», что своих дочерей 6 и 14 лет она не будет отдавать на бизнес-тренинги, в этом нет нужды:

— Я сама могу рассказать и научить самоорганизации, дисциплине и ответственности своих детей. У меня это не плохо получилось дважды. А профориентация подразумевает и бесплатное школьное образование. Зачем платить за то, что гарантируется законом? Тем более, я как мать, вижу сильные и слабые стороны своих детей и понимаю, что у него получается развить лучше всего.