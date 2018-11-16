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Не пришел на суд с МВД по своему иску бывший глава ГИБДД Новосибирской области

Уволенный Сергей Штельмах по суду восстанавливается в должности. Он изменил требования: просит сформулировать иначе причину отставки.

16.11.2018 Нет комментариев
 
Не пришел на суд с МВД по своему иску бывший глава ГИБДД Новосибирской области

Сергей Штельмах открывал в Бердске детский автогородок

Бывшего начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха уволили 29 октября «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Приказ об увольнении подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Штельмах обратился с иском к МВД в Центральный районный суд Новосибирска 2 ноября. Он требовал восстановить его в должности, взыскать денежное довольствие и компенсировать моральный вред. В общей сложности на 44 тыс. руб.

Первое судебное заседание состоялось 16 ноября. Однако, как сообщает Тайга.инфо, Штельмах или его представители на суд не пришли. Представители МВД на суде присутствовали.

Судья озвучила ходатайство Штельмаха об уточнении исковых требований. Экс-глава ГИБДД попросил изменить формулировку приказа об увольнении с «совершения порочащего поступка» на увольнение по выслуге лет, а также пересмотреть результаты внутренней проверки. Сумма иска осталась прежней.

Судья перенесла заседание на 22 ноября в связи с тем, что МВД не предоставило материалы служебной проверки.

Увольнение главы ГИБДД СМИ связывали c выдачей удостоверения советника главного госинспектора БДД депутату Заксобрания региона Николаю Мочалину, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сергей Штельмах работал на посту начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области с 2011 года.


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