При передаче Курил Япония не станет там размещать базы США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в случае передачи российской стороны части Курильских островов там не будут размещены военные базы США, сообщила в пятницу газета Asahi Shimbun.

По словам газеты, японский премьер подтвердил решение о продолжении переговоров по курильскому вопросу, а также демонстрирует, что договор о безопасности с США не обязывает японскую сторону размещать военные базы в любом месте страны без согласия Токио.

По данным Asahi Shimbun, в конце 2016 года генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти не исключил возможность размещения военных баз США в случае передачи Японии острова Шикотан и ряда мелких островов Малой Курильской гряды, что существенно осложнило переговоры по территориальному вопросу.

Позже как генсек Совета национальной безопасности, так и премьер Японии заявляли, что, если РФ передаст Японии часть островов, базы США там располагаться не будут.

Asahi отмечает, что МИД Японии проведет консультации с американской стороны по этому вопросу для дальнейшего разрешения территориального вопроса.

Возвращение к обсуждению с Японией вопроса о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года требует дополнительной проработки, поскольку в ней не прописан ряд вопросов, заявил 15 ноября президент России Владимир Путин по итогам сингапурской встречи с Абэ.

«Вчера, действительно, в ходе нашей встречи, премьер — готов был бы, Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года», — сказал президент на пресс-конференции.

«Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», — отметил российский лидер.

Территориальные претензии Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Источник: Интерфакс