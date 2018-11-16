Избил до смерти соперника в пьяной драке искитимец под Бердском

Пьяная драка в поселке Агролес Искитимского района трагически закончилась для двоих ее участников. 13 ноября от множественных ударов в больничной палате ЦГБ Бердска скончался потерпевший от кулачных разборок. Второму грозит до 15 лет лишения свободы.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, преступление расследует отдел Следственного комитета по Искитимскому району. Мужчину, который до смерти избил противника, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что за аналогичное преступление, совершенное в конце июля 2018 года тоже в Агролесе, приговором Искитимского районного суда был осужден 49-летний житель Бердска. Судом доказано, что между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой осужденный нанес потерпевшему множественные удары кулаками в голову.

Инцидент произошел в ночь на 9 ноября 2017 года. В двухэтажке в поселке Агролес под Бердском, как обычно, гуляла шумная компания — пили, шумели, громко включали музыку. В какой-то момент жители услышали звук падения тяжелого предмета. Когда все соседи выглянули из дверей, то увидели лежащим на полу в подъезде постоянного посетителя квартиры на втором этаже.

Пострадавшего увезли в больницу, где ему оказали первую помощь и отпустили. Выйдя из приемного покоя, мужчина упал и скончался прямо на улице через несколько минут. Смерть наступила в результате отека головного мозга, развившегося в результате причинения тупой травмы головы, сопровождающейся переломом черепа, ушибом головного мозга.

Стоит отметить, что Искитимский район считается одним из самых криминогенных в Новосибирской области. По статистике, убийства здесь происходят чаще, чем в других районах региона.

Так, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Следственный комитет по Искитимскому району завершил расследование уголовного дела по факту убийства Анастасии Феклиной. Ее труп 8 июня 2018 года обнаружили в чемодане в лесополосе близ Нового поселка в Бердске. Тело с признаками насильственной смерти нашли местные жители, гулявшие в лесу.

Погибшую задушили — на шее следователи обнаружили странгуляционную борозду, характерную для смерти от удушения. Через несколько часов правоохранители нашли подозреваемого. А теперь обвиняемого в смерти Анастасии Феклиной. Им стал Алексей Фральцов. Следствие установило, что на почве ревности он избил подругу, а затем задушил шнурком. Тело рецидивист спрятал в специально купленный для этих целей чемодан и вывез в лес Нового поселка.