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Неделя приема монет у населения

Скопилось много мелочи? Обменяй ее с двойной пользой!

16.11.2018 Нет комментариев
 
Неделя приема монет у населения
С 19-24 ноября в офисах Банка Акцепт Новосибирской области проходят Дни приема монет у населения. В этот период можно обменять мелкие монеты в кассах банка, во-первых, без комиссии, во-вторых, в счет сданной мелочи получить памятные монеты и банкноты: монету «Кубок Чемпионат Мира 2018» (25 рублей), монету «Волк Забивака» (25 рублей), монету «Универсиада Красноярск 2019» (10 рублей), купюру «Чемпионат Мира по футболу 2018» (100 рублей).
Принимаются 1-, 5-, 10-, 50- копеечные, а также 1-, 2-, 5- и 10-рублевые монеты.Неделя приема монет у населения
Кроме того, каждому клиенту, который принес монетами от 100 рублей, предоставляется флаер по акции «Жаркий курс». Флаер позволяет получить скидку на покупку/продажу иностранной валюты от курса, установленного в Банке на момент приобретения.
Начни собирать свою коллекцию монет!
Подробные условия обмена монет на сайте банка.


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