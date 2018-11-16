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Льготная программа кредитования бизнеса в действии

30 ноября заканчивается действие Программы 1706 Минэкономразвития, по которой банки выдают кредиты предприятиям приоритетных отраслей по ставке 6,5% годовых.

16.11.2018 Нет комментариев
 
Банк Акцепт — один из 15 уполномоченных банков России, работающих по этой программе. В октябре 2018 года банк заключил 20 договоров на общую сумму около 1 млрд. руб.
Большинство заемщиков Банка Акцепт — представители обрабатывающей отрасли и торговли. Многие из них регулярно берут кредиты на развитие или же пополнение оборотных средств.

— Кредит по Программе 6,5 мы брали на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств, — говорит Алексей Мисюра, генеральный директор ОАО «Новосибирский хладокомбинат». – Оказалась очень простая процедура, никаких дополнительных требований. Главное, очень оперативно заключили договоры, и мы можем дальше решать свои задачи.
Готовится новая Программа Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, по проекту стартует уже в конце года. Предполагается кредитование предприятий МСП по ставке 8,5% годовых. Предприниматели, нуждающиеся в дополнительном финансировании, уже могут готовить заявки.


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