Льготная программа кредитования бизнеса в действии

Банк Акцепт — один из 15 уполномоченных банков России, работающих по этой программе. В октябре 2018 года банк заключил 20 договоров на общую сумму около 1 млрд. руб.Большинство заемщиков Банка Акцепт — представители обрабатывающей отрасли и торговли. Многие из них регулярно берут кредиты на развитие или же пополнение оборотных средств.

— Кредит по Программе 6,5 мы брали на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств, — говорит Алексей Мисюра, генеральный директор ОАО «Новосибирский хладокомбинат». – Оказалась очень простая процедура, никаких дополнительных требований. Главное, очень оперативно заключили договоры, и мы можем дальше решать свои задачи.

Готовится новая Программа Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, по проекту стартует уже в конце года. Предполагается кредитование предприятий МСП по ставке 8,5% годовых. Предприниматели, нуждающиеся в дополнительном финансировании, уже могут готовить заявки.