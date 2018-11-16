Экс-глава СБУ: Украина проиграет войну с Россией

Бывший глава СБУ Игорь Смешко предрек поражение Украине в случае войны с Россией.

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Смешко назвал неэффективными расходы военного бюджета страны. Так, по его словам, в США ежегодно на оборону выделяются лишь 1,5-2 процента ВВП, а на сайте американского конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги «до последнего цента», тогда как в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3 процента, но неизвестно, на что они тратятся.

При этом, глава Минобороны Украины Степан Полторак заявлял, что «финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный» и требует увеличения.

Источник: РИА Новости