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От ожирения страдают 14% мужчин и 26% женщин в России

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что «по разным категориям возрастов это выглядит по-разному». Каждый пятый ребенок старше 12 лет имеет лишний вес.

16.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
От ожирения страдают 14% мужчин и 26% женщин в России
Порядка 14% мужчин и 26% женщин разных возрастов в России страдают ожирением. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в опубликованном в четверг интервью «Российской газете».

«На данный момент ожирением в России страдают 14% мужчин и 26% женщин. Понятно, что по разным категориям возрастов это выглядит по-разному», — сказала Голикова. По ее словам, в стране «не самые плохие показатели» по числу страдающих ожирением, но «все-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит».

Ранее директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина сообщила ТАСС, что примерно каждый пятый подросток старше 12 лет в России имеет избыточный вес или ожирение.

Источник: ТАСС


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