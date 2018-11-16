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Под колеса маршруток скатываются с сугроба пассажиры на остановке «ГДК» в Бердске

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Под колеса маршруток скатываются с сугроба пассажиры на остановке «ГДК» в Бердске

Бердчане жалуются на создающие угрозу жизни сугробы и на то, что киоски заняли почти всю остановочную платформу — от снега и ветра некуда спрятаться. (ВИДЕО)

16.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Под колеса маршруток скатываются с сугроба пассажиры на остановке «ГДК» в Бердске

Сугроб мешает посадке и высадке пассажиров, когда на остановке находятся более трех машин

Навести порядок на остановке общественного транспорта «Городской дом культуры» просят власть жители Бердска.

Бердчанка Юлия Николаевна почти ежедневно пересаживается на остановке «ГДК» на маршрут №3 и последние три года зимой наблюдают одну и ту же картину: на краю остановочной платформы маршрутные такси высаживают пассажиров прямо в кучу снега.

— Невозможно не выйти из транспорта, ни войти в него. Люди скатываются с сугробов чуть ли не под колеса автобусов. Неужели нельзя, как следует убирать остановки, очищать их от снега и льда? — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 15 ноября Юлия Николаевна.

Автор видео Галина Панчева

С подобной жалобой обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» 16 ноября Елена Гуменникова и добавила, что на остановке «ГДК» почти всю остановочную платформу занимают киоски.

— Сегодня с утра снег шел, а на остановке спрятаться негде. Под крышу входит несколько человек. Все остальное в киосках. Снег идет — не спрячешься, дождь идет — не спрячешься, ветер дует — деться некуда. А ведь здесь такой огромный пассажиропоток. Весь мусор продавцы упаковывают в пакеты и выставляют на остановку. А когда это все уберется? Сегодня снег сгребли и весь он остался на остановке. Почему не убрать его сразу? Маршрутки останавливаются и на светофоре, и на пешеходном переходе, где угодно, — возмущалась Елена Михайловна.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что проблему по сугробам на остановке он берет на контроль. Ситуация будет исправлена, заверил вице-мэр.

Владимир Николаевич согласился с тем, что на остановке киоски занимают большую часть остановочной платформы. И данная проблема, возможно, скоро разрешится: у владельцев киосков скоро завершается договор аренды.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня мэр поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Он отметил, что холодильное оборудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам. Приоритет должен отдаваться пассажирам, а не киоскам. Евгений Анатольевич предложил на вновь устанавливаемых объектах вводить требования по обзорности. Если есть необходимость, то обсудить этот вопрос с депутатами и принять нормативный документ. Остановки должны быть для людей, а не для торговли, акцентировал мэр.

Напомним, в августе по поручению мэра отдел транспорта и дорожного хозяйства провел «ревизию» всех остановок. Всего на территории города 211 остановок по четной и нечетной сторонам, включая конечные. 133 оборудованы остановочными павильонами. Муниципальными автопавильонами оборудованы 99 остановок. Нестационарные торговые точки со встроенными остановочными павильонами расположены на 34 объектах. 14 из них соответствуют действующим нормам. Шесть предпринимателей устраняли замечания. 12 остановок имели расположение торгового киоска, затрудняющего обзор подходящего транспорта. На шести остановок размер торгового павильона не соответствовал существующему пассажиропотоку. По ГОСТу размер принимается равным из расчета четыре человека на 1 кв.м. с учетом пассажиропотока.


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