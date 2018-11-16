Субсидия на оплату ЖКХ может назначаться должникам по коммуналке

Отказ в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из-за имеющихся долгов по оплате ЖКХ возможен только после изучения причин, по которым образовалась эта задолженность, и если эти причины не являются уважительными. Такое определение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в августе 2018 года, сообщает портал Гарант.

К такому выводу пришел ВС РФ, разбирая спор между челябинским управлением соцзащиты и хозяйкой однокомнатной квартиры: дама обратилась в собес за назначением ей субсидии на оплату жилья и ЖКХ, но получила отказ из-за «висевшего» на ней долга по ОДН и установке общедомового счетчика холодной воды.

Дама объяснила, что спорная сумма начислена ей незаконно, вопреки нормам Жилищного кодекса, она с этим «долгом» категорически не согласна и оплачивать его, разумеется, не собирается.

На управление соцзащиты это не произвело никакого впечатления, и тогда дама обжаловала отказ в суде.

Районный, а затем и областной суды встали на сторону собеса:

запрет в выдаче субсидии должникам прямо закреплен в п. 5 ст. 159 ЖК РФ и в п. 6 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее –Правила);

наличие задолженности в данном случае подтверждено документально;

следовательно, отказ в предоставлении субсидии законен.

Дополнительно областной суд коснулся обстоятельств начисления спорной задолженности, и даже пришел к выводу, что спорный платеж начислен верно и согласуется с нормами ЖК РФ, да и в суд с оспариванием этого долга истица не обращалась. А значит, задолженность возникла у истца в связи с несогласием оплачивать долг, а не по каким-либо иным причинам.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ посмотрела на дело иначе:

субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг является мерой социальной поддержки граждан, ведь Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека. Региональные субсидии в Челябинской области также установлены в целях соцподдержки отдельных категорий малоимущих граждан при проведении реформы ЖКХ (постановление Правительства Челябинской области от 12 апреля 2006 г. № 61-П);

субсидия предоставляется, если жилищно-коммунальные расходы граждан, рассчитанные с применением региональных стандартов жилплощади и стоимости ЖКУ, превышают максимально допустимый порог расходов в совокупном доходе семьи (п. 1 ст. 159 ЖК РФ);

Порядок определения размера субсидий, их предоставления, условия приостановки и прекращения предоставления и т. п. устанавливаются Правительством РФ (п. 7 ст. 159 ЖК РФ). В региональном челябинском нормативном акте о субсидиях указано, что субсидии предоставляются в порядке и на условиях, определенных федеральным Порядком;

этим Порядком предусмотрено (п. 56 Правил), что предоставление субсидий может быть приостановлено при условии неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилье или ЖКУ в течение 2 месяцев или невыполнения условий соглашения по погашению задолженности;

но при этом субсидии сначала всего лишь приостанавливают на месяц (п. 57 Правил), с обязательной целью выяснить, каковы причины возникновения (непогашения) указанной задолженности. И если выяснится, что долги появились по причинам уважительным (стационарное лечение, смерть близких, задержка зарплаты и другие), то предоставление субсидий должно быть возобновлено (п. 58 Правил);

следовательно, решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении субсидии допускается только в случае, если им будет выяснено, что отсутствуют уважительные причины образования задолженности по оплате жилья и комуслуг. А если эти долги образовались по уважительным причинам, то отказать гражданину в предоставлении субсидии нельзя. Потому что действующее правовое регулирование отношений по предоставлению субсидий на оплату ЖКХ, определяющее механизм реализации гражданами права на получение такой субсидии, не предполагает возможности произвольного применения его норм уполномоченным органом. И само по себе наличие у гражданина «коммунального» долга не может служить безусловным основанием для приостановления мер социальной поддержки или для отказа в их предоставлении;

указанная правовая позиция изложена также в п. 47 постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности»;

из материалов дела следует, что сам челябинский собес причины задолженности не выяснял, их уважительность не устанавливал, а значит, и у суда не было основания для выводов о том, что у собеса были основания отказать в назначении субсидии.

Дополнительно Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отмела довод апелляционной инстанции о том, что спорный долг возник в связи с несогласием оплачивать водоснабжение на ОДН и установку общедомового счетчика, а не по каким-либо иным причинам: по мнению ВС РФ, довод сделан без установления и исследования обстоятельств, имеющих значение для дела.