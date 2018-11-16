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Глава Facebook запретил своим менеджерам пользоваться iPhone

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Глава Facebook запретил своим менеджерам пользоваться iPhone

Причиной такого решения Цукерберга могла стать критика главы Apple Тима Кука в адрес Facebook относительно нарушения прав человека.

16.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Глава Facebook запретил своим менеджерам пользоваться iPhone
Глава Facebook Марк Цукерберг предписал топ-менеджерам этой американской корпорации пользоваться только смартфонами на операционной системе Android, разработанной компанией Google, что фактически равнозначно запрету на использование iPhone корпорации Apple на операционной системе iOS. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, опубликовавшая результаты своего журналистского расследования на основе сведений от более чем 50 нынешних и бывших сотрудников Facebook, а также государственных служащих.

По данным газеты, Цукерберг отдал соответствующее распоряжение во второй половине прошлого года, после того, как в Великобритании и США вспыхнул скандал со сбором личных данных десятков миллионов пользователей Facebook британской компанией Cambridge Analytica. Личные данные пользователей сети использовались для подготовки избирательной кампании Дональда Трампа накануне выборов президента США в 2016 году.

Цукерберг объяснил свое требование к менеджерам не пользоваться iPhone тем, что число пользователей смартфонов на Android в мире больше, чем пользователей устройств на iOS. Однако, по мнению авторов статьи в The New York Times, причиной такого решения Цукерберга могли стать возмутившие его критические высказывания главы Apple Тима Кука в адрес Facebook и принадлежащей этой компании социальной сети о том, что вторжение в личную жизнь является нарушением прав человека.

Как утверждает The New York Times, Facebook сотрудничала с компанией Definers Public Affairs, которая размещала критические публикации о компаниях Google и Apple на связанном с ней новостном ресурсе. По данным издания, Facebook наняла Definers для отслеживания посвященных корпорации публикаций в прессе, но расширила сотрудничество с фирмой в свете скандала вокруг Cambridge Analytica.

После выступления Кука с критикой Facebook на связанном с Definers новостном ресурсе NTK Network появились несколько десятков разгромных статей о Google и Apple. В одной из них, в частности, заявления Кука были названы лицемерными, поскольку Apple также собирает большое количество личных данных своих пользователей.

Источник: ТАСС



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