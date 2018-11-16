Бассейн на месте хлебокомбината предлагает построить жительница Бердска

С переносом хлебокомбината в промзону освободится большая территория
Не согласна с некоторыми проектными решениями разрабатываемого генплана жительница Бердска. Елена Гуменникова считает, что на месте хлебокомбината нужно строить не бизнес-центры и магазины, а спортивный комплекс.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», специалисты СибНИИ градостроительства разработали основные направления и проектные решения генплана Бердска.
На встрече с чиновниками и депутатами в бердской горадминистрации в октябре этого года руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина сообщила, что рекреационное направление развития территории в западной части города сохраняется. С учетом сложившейся застройки развитие свое получает жилая застройка в южном направлении. Основное развитие промышленной территории касается в большей степени восточной промзоны. Специалисты СибНИИ предложили из центральной части в восточную промзону вынести промышленные предприятия — Бердский хлебокомбинат и швейную фабрику «Бердчанка». Часть территории отдать под многоэтажную жилую застройку, а на на территории, прилегающей к бердскому шоссе, сформировать многофункциональную общественно-деловую зону.
По словам Елены Гуменниковой, в городе много бизнес-центров и супермаркетов. В районе ул. Вокзальной, Комсомольской, Лелюха море супермаркетов: «Холди», «Продсиб», два рынка сельскохозяйственный и промышленный, на месте профтехучилища №47 строят огромный магазин, отметила Елена Михайловна. Есть и большой бизнес-центр на ул. Вокзальной, 26, а спортивных сооружений в районе нет.
— Есть хорошие спорткомплексы, но они расположены далеко от центра: на «Зеленом острове», в Микрорайоне. Почему бы и жителям центра не построить спорткомплекс на месте хлебокомбината? Будет удобно заезжать с федеральной трассы, если кто-то направляется на соревнования. Здесь можно сделать большой спортивный комплекс с тренажерными залами, бассейнами, с вместительной парковкой. Сюда ходили бы и взрослые, и дети. Особенно были бы востребованы бассейны. У нас есть детский бассейн «Воробушек» на ул. Комсомольской, но он очень маленький, только для малышей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Гуменникова.
Бердчанка решила обратиться со своим предложением к бизнесмену Виктору Голубеву, который строит дома и спортивные комплексы.
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СибНИИ градостроительства Светлана Аникина сообщила, что рекреационное направление развития территории в западной части города сохраняется.
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Рекреа́ция — (от лат. recreatio — восстановление) — комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомленного человека.
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Лучше мегу
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«Лучше мегу»
Лучше завод, с огромным количеством хорошо оплачиваемых, для квалифицированных работяг, рабочих мест постройте! Задолбали уже эти магазины, плюнуть некуда!!! На что покупать, где зарабатывать, чтобы во всех этих магазинах тратить?
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Забудьте это прошлое
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действительно, давайте вообще уберем хлебокомбинат нафиг — там же всего 300 рабочих мест, зачем людям работа, правда?
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я так полагаю, у этой мадам, изумительные мысли его прекрыть вообще в ближайшем будующем. раз на конце города есть спорткомплексы, и тд, так в чем проблема переезжай и живи туда гражданка! нет чтоб отстаивать, она еще хуже делает!уберут перенесут???это востребованное предприятие, и не надо его никуда переносить!жалко что видимо есть такие в бердске особи, которые принципиально душат бхк, хотя изначально аукнись, товарищ Болтрукевич, вы имели огромный интерес к их товаром, так как дела на них деньги, после открытия своей пекарни, вы сливаете и не пускаете на рынок хлеб бхк, кормя людей своим говном на одних порошках!
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Воинскую часть отдадут, вот там и бассейны строить.
Вдоль ул. Свердлова супермаркеты ставить — «меги», «ашаны», «гиганты».
Саму улицу Свердлова переименовать в Купца Горохова.
Купец-меценат развивал Бердск, а имя градоустроителя увековечили в частном секторе узкой улицей.
Музей расположить на углу парка, напротив мед.колледжа, а не на отшибе в конце Островского.
На ул. Вокзальной светящиеся рекламы приглашают посетить музей, бассейны и супермаркеты.
В бассейны по новой улице поедет народ с округи, с районов, по дороге супермаркеты встречают — как не заехать…
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