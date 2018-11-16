Бассейн на месте хлебокомбината предлагает построить жительница Бердска

Не согласна с некоторыми проектными решениями разрабатываемого генплана жительница Бердска. Елена Гуменникова считает, что на месте хлебокомбината нужно строить не бизнес-центры и магазины, а спортивный комплекс.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», специалисты СибНИИ градостроительства разработали основные направления и проектные решения генплана Бердска.

На встрече с чиновниками и депутатами в бердской горадминистрации в октябре этого года руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина сообщила, что рекреационное направление развития территории в западной части города сохраняется. С учетом сложившейся застройки развитие свое получает жилая застройка в южном направлении. Основное развитие промышленной территории касается в большей степени восточной промзоны. Специалисты СибНИИ предложили из центральной части в восточную промзону вынести промышленные предприятия — Бердский хлебокомбинат и швейную фабрику «Бердчанка». Часть территории отдать под многоэтажную жилую застройку, а на на территории, прилегающей к бердскому шоссе, сформировать многофункциональную общественно-деловую зону.

По словам Елены Гуменниковой, в городе много бизнес-центров и супермаркетов. В районе ул. Вокзальной, Комсомольской, Лелюха море супермаркетов: «Холди», «Продсиб», два рынка сельскохозяйственный и промышленный, на месте профтехучилища №47 строят огромный магазин, отметила Елена Михайловна. Есть и большой бизнес-центр на ул. Вокзальной, 26, а спортивных сооружений в районе нет.

— Есть хорошие спорткомплексы, но они расположены далеко от центра: на «Зеленом острове», в Микрорайоне. Почему бы и жителям центра не построить спорткомплекс на месте хлебокомбината? Будет удобно заезжать с федеральной трассы, если кто-то направляется на соревнования. Здесь можно сделать большой спортивный комплекс с тренажерными залами, бассейнами, с вместительной парковкой. Сюда ходили бы и взрослые, и дети. Особенно были бы востребованы бассейны. У нас есть детский бассейн «Воробушек» на ул. Комсомольской, но он очень маленький, только для малышей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Гуменникова.

Бердчанка решила обратиться со своим предложением к бизнесмену Виктору Голубеву, который строит дома и спортивные комплексы.